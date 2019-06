Pratt honours top academic students

Several students were named to the Spring Principal’s List and Honour Roll. Standing in the front row, left-right, are Tanya Bartolome, Brayley Emter, Amara Drefs, Amy Zabolotniuk, Malakae Sharkawi, Emily Norgaard, Ashley Bell and Brendan Hubar. Standing in the back row, left-right, are Adam Cardinal, Kieran Larson, Corey Isaac, Michael Roberts, Darien Tomkins and Davin Degner. Missing in the photo are Alyssa Gray, Daityn Bilyk, Sarah Cairns, Tamia Duchesneau, Rae-Anne Gill, Emily Griffiths, Grace Hill, Autymn Potvin, Bjork Vink-Halldorson, Mackenzie Blackwell, Iliegh Butler, Clara Carifelle, Bryson Dallaire, Jayda Freeman, Danelle Gacuya, Kayleigh Senkoe-Paradis, Kura Stout, Lisa Willier and Maddison Winterburn.

E.W. Pratt High School in High Prairie presented its annual academic awards during an assembly June 18. Students were recognized for achievements attained during the past school year.

Subject Awards

Awarded for the top mark for the academic year.

Grade 12

Subject Student

English 30-1 Brendan Hubar

English 30-2 Kolby Backs

Ashley Bell

English 30-4 Tanner Ogg

Social Studies 30-1 Brendan Hubar

Social Studies 30-2 Kolby Backs

Math 30-1 Brendan Hubar

Math 30-2 Emily Okemow

Physics 30 Brendan Hubar

Biology 30 Emily Griffiths

Art 30 Tyrone Badger

Industrial Arts 30 Kolby Backs

C&T Studies General 30 Lisa Willier

Physical Education 30 Alexa Doan

Foods 30 Samantha MacKenzie

Science 20 Grace Hill

Grade 11

Subject Student

English 20-1 Sarah Cairns

Rae-Ann Gill

Derian Tomkins

Amy Zabolotniuk

English 20-2 Cassie Auger

English 20-4 Patrick Yellowknee

Social Studies 20-1 Amy Zabolotniuk

Social Studies 20-2 Lindsey Keay

Social Studies 20-4 Patrick Yellowknee

Math 20-1 Adam Cardinal

Math 20-2 Madison Cooper

Math 20-3 Todd Williscroft

Science 20 Mariah-Lee Herben

Science 24 Todd Williscroft

Physics 20 Malakae Sharkawi

Biology 20 Malakae Sharkawi

Chemistry 20 Malakae Sharkawi

Art 20 Michael Roberts

Industrial Arts 20 Todd Williscroft

C&T Studies General 20 Kayleigh Senkoe-Paradis

Physical Education 20 Dayton Shantz

Foods 20 Amy Zabolotniuk

Science 20-4 Nathan Denty

Grade 10

Subject Student

English 10-1 Amara Drefs

Brayley Emter

Jocelyn Watts

English 10-2 Spencer Peacock

English 10-4 Shiloh Bellhumer

Social Studies 10-1 Amara Drefs

Social Studies 10-2 Creedin Kiyawasew

Math 10C Davin Degner

Math 10-3 Hunter Laderoute

Science 10 Tanya Bartolome

Science 14 Eden Auger

Art 10 Tanya Bartolome

Industrial Arts 10 Davin Degner

C&T Studies General 10 Tanya Bartolome

Physical Education 10 Naomi Strebchuk

Foods 10 Danelle Gacuya

Mixed Grades

Subject Student

Photography Danelle Gacuya

Recreational Leadership Rhys MacIntosh

Film Studies Michael Roberts

Mythology C.J. Anderson

Philosophy Seth Sawchyn

French 9Y Malakae Sharkawi

Spring Semester Principal’s List

Awarded to students who achieve an 80 per cent average in at least two academic core classes:

Tanya Bartolome

Ashley Bell

Daityn Bilyk

Sarah Cairns

Adam Cardinal

Danielle Cutrell

Davin Degner

Amara Drefs

Tamia Duchesneau

Rae-Anne Gill

Emily Griffiths

Grace Hill

Brendan Hubar

Corey Isaac

Conner Kemp

Kieran Larson

Emily Norgaard

Autymn Potvin

Michael Roberts

Derian Tomkins

Bjork Vink-Halldorson

Amy Zabolotniuk

Spring Semester Honour Roll

Awarded to students with an 80 per cent average in classes. Grade 12 students must be enrolled in at least four courses; Grade 10 and Grade 11 students in at least five courses:

Alyssa Gray

Tanya Bartolome

Ashley Bell

Daityn Bilyk

Mackenzie Blackwell

Iliegh Butler

Sarah Cairns

Adam Cardinal

Clara Carifelle

Danielle Cutrell

Bryson Dallaire

Amara Drefs

Tamia Duchesneau

Brayley Emter

Jayda Freeman

Danelle Gacuya

Rae-Anne Gill

Emily Griffiths

Grace Hill

Corey Isaac

Brendan Hubar

Conner Kemp

Kieran Larson

Autymn Potvin

Alexa Prpich

Michael Roberts

Kayleigh Senkoe-Paradis

Malakae Sharkawi

Kura Stout

Derian Tomkins

Bjork Vink-Halldorson

Lisa Willier

Maddison Winterburn

Amy Zabolotniuk