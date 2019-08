Hamelin, Bliss win Senior Open titles

Sir George Bennett, left, presents the championship trophy to Judy Hamelin after winning the Ladies title at the Sir George Bennett Seniors Open at the High Prairie Golf Club July 28. Hamelin carded a winning score of 81.

Following are the results of all golfers who competed at the Sir George Bennett Seniors Open at the High Prairie Golf Club July 28. Golfers were flighted according to their age. [*] denotes won on a countback.

Ladies A Flight

Golfer 1st 9 2nd 9 Total

Judy Hamelin 37 44 81

Eileen Billard 44 48 92

Dianne Willier 47 48 95

Joanne Baird 48 49 97

Hazel Laboucan 48 49 97

Sharon Laboucan 53 47 100

Ladies B Flight

Golfer 1st 9 2nd 9 Total

Debbie Willier 50 59 109

Becky Turcotte 57 55 112

Sheila Collins 56 57 113

Theresa Giroux 55 59 114

Carol Hanlon 54 61 115

Laura Laderoute 64 80 144

Men’s Age 50-60 Flight

Golfer 1st 9 2nd 9 Total

Steven Matthews 40 42 82

Carl Willier 43 40 83

*Burton Auger 44 40 84

Terry Auger 40 44 84

Ed Collins 42 44 86

Jimmy Grey 48 39 87

Bruce Robinson 48 42 90

Peter Laderoute 47 44 91

*Labbatts Collins 46 47 93

Tom Barrons 46 47 93

Robert Olansky 44 51 95

Paul Chalifoux 49 49 98

Men’s Age 60-70 Flight

Golfer 1st 9 2nd 9 Total

J.R. Giroux 40 43 83

John Giroux 44 41 85

George Dashkewytch 43 43 86

Delbert McNabb 48 47 95

Ken Gauchier 45 51 96

Dave Baroldi 48 50 98

Ray Willier 50 51 101

Darwyn Peterson 54 47 101

Ralph Collins 54 52 106

Larry Greer 53 57 110

Tom McNabb 59 57 116

Dave Buie 63 60 123

Bob Peterson 65 66 131

Men’s Age 71+ Flight

Golfer 1st 9 2nd 9 Total

Brian Bliss 43 39 82

Bernie Poloz 49 41 90

Gord Collins 50 50 100

Ernie Ominayak 55 49 104

Willie Hendry 50 54 104

Gordon Rumley 56 58 114

George Bennett 63 60 123