Dolphins win 35 individual races, 16 relay races at annual meet

Amira Sharkawi swims the girl’s 200-metre medley in 3:25.82 seconds to place third. She also placed second in the 50-metre breaststroke and third in the 100-metre butterfly.

Following are the results of High Prairie Dolphins’ swimmers at the High Prairie Dolphins Swim Meet July 20: Dolphins won 35 races, placed second in 34 races, and third in 27 races.

Swimmer Event Time Fin

Jonah Hesse Girl’s 6 & under 25-M ‘board 43.98 2

Jonah Hesse Girl’s 6 & under 25-M free 39.17 3

Jonah Hesse Girl’s 6 & under 25-M back 41.60 5

Hattie Martinson Girl’s 6 & under 50-M free 1:05.99 1

Hattie Martinson Girl’s 6 & under 25-M free 28.18 1

Hattie Martinson Girl’s 6 & under 50-M back 1:05.97 2

Hattie Martinson Girl’s 6 & under 25-M back 30.31 2

Adelaide Veniot Girl’s 6 & under 25-M free 1:01.73 6

Adelaide Veniot Girl’s 6 & under 25-M ‘board 1:02.98 6

Adelaide Veniot Girl’s 6 & under 25-M back 53.09 7

Brynn Billings Girl’s 7-8 50-M back 1:00.76 2

Brynn Billings Girl’s 7-8 25-M breast 39.13 7

Brynn Billings Girl’s 7-8 25-M back 29.68 9

Brynn Billings Girl’s 7-8 25-M free 28.91 12

Sloane Chapman Girl’s 7-8 25-M free 27.70 7

Sloane Chapman Girl’s 7-8 50-M free 1:03.18 9

Sloane Chapman Girl’s 7-8 50-M back 1:15.18 12

Sloane Chapman Girl’s 7-8 25-M back 33.70 15

Hannah Copeland Girl’s 7-8 100-M medley 2:08.47 2

Hannah Copeland Girl’s 7-8 25-M back 25.38 2

Hannah Copeland Girl’s 7-8 50-M breast 1:12.72 3

Sophie Delorme Girl’s 7-8 50-M back 1:13.17 11

Sophie Delorme Girl’s 7-8 50-M free 1:14.48 16

Sophie Delorme Girl’s 7-8 25-M free 34.83 17

Sophie Delorme Girl’s 7-8 25-M back 36.80 19

Blake Doucette Girl’s 7-8 50-M back 1:06.21 8

Blake Doucette Girl’s 7-8 50-M free 1:09.29 13

Blake Doucette Girl’s 7-8 25-M back 32.82 14

Blake Doucette Girl’s 7-8 25-M free 31.85 15

Danica Doucette Girl’s 7-8 25-M free 21.94 4

Danica Doucette Girl’s 7-8 25-M fly 34.05 7

Danica Doucette Girl’s 7-8 50-M free 57.38 7

Danica Doucette Girl’s 7-8 25-M back 29.36 8

Lexi Flett Girl’s 7-8 50-M back 1:03.22 5

Lexi Flett Girl’s 7-8 50-M free 56.87 6

Lexi Flett Girl’s 7-8 25-M free 28.63 10

Lexi Flett Girl’s 7-8 25-M back 32.10 13

Georgia Haas Girl’s 7-8 50-M back 1:02.33 3

Georgia Haas Girl’s 7-8 50-M breast 1:17.40 4

Georgia Haas Girl’s 7-8 25-M breast 34.60 4

Georgia Haas Girl’s 7-8 25-M free 27.81 8

Danica Haire Girl’s 7-8 25-M breast 32.27 2

Danica Haire Girl’s 7-8 50-M breast 1:11.05 2

Danica Haire Girl’s 7-8 25-M free 28.37 9

Danica Haire Girl’s 7-8 50-M back 1:10.39 10

Ferrah Savill Girl’s 7-8 25-M breast 29.64 1

Ferrah Savill Girl’s 7-8 50-M breast 1:05.07 1

Ferrah Savill Girl’s 7-8 25-M free 21.80 3

Ferrah Savill Girl’s 7-8 25-M fly 28.46 4

Tyra Shantz Girl’s 7-8 50-M back 1:04.64 6

Tyra Shantz Girl’s 7-8 25-M back 28.57 6

Tyra Shantz Girl’s 7-8 25-M fly 31.83 6

Tyra Shantz Girl’s 7-8 25-M free 26.23 6

Kalliope Wong Girl’s 7-8 25-M free 25.72 5

Kalliope Wong Girl’s 7-8 25-M fly 39.19 8

Kalliope Wong Girl’s 7-8 50-M back 1:18.30 13

Kalliope Wong Girl’s 7-8 25-M back 34.25 16

Casey Billings Girl’s 9-10 25-M back 23.85 4

Casey Billings Girl’s 9-10 25-M free 21.00 4

Casey Billings Girl’s 9-10 200-M free 3:54.65 5

Casey Billings Girl’s 9-10 50-M back 49.62 6

Callie Calahasen Girl’s 9-10 25-M fly 24.79 5

Callie Calahasen Girl’s 9-10 25-M free 21.21 5

Callie Calahasen Girl’s 9-10 25-M back 26.97 7

Callie Calahasen Girl’s 9-10 50-M free 49.82 8

Brooklyn Grey Girl’s 9-10 25-M fly 30.02 9

Brooklyn Grey Girl’s 9-10 25-M free 24.07 10

Brooklyn Grey Girl’s 9-10 50-M free 57.87 10

Brooklyn Grey Girl’s 9-10 25-M back 29.06 12

Jemma Hesse Girl’s 9-10 50-M breast 57.00 3

Jemma Hesse Girl’s 9-10 25-M breast 25.37 3

Jemma Hesse Girl’s 9-10 25-M free 21.51 7

Jemma Hesse Girl’s 9-10 50-M back 58.73 9

Abigail Leclerc Girl’s 9-10 25-M back 27.43 8

Abigail Leclerc Girl’s 9-10 25-M free 23.17 8

Abigail Leclerc Girl’s 9-10 50-M free 50.29 9

Abigail Leclerc Girl’s 9-10 50-M back 1:00.83 13

Rylee Letendre Girl’s 9-10 25-M free 20.60 1

Rylee Letendre Girl’s 9-10 25-M back 25.14 5

Rylee Letendre Girl’s 9-10 100-M medley 2:00.97 5

Rylee Letendre Girl’s 9-10 25-M fly 24.96 6

Kahlen Lewis Girl’s 9-10 25-M free 26.32 11

Kahlen Lewis Girl’s 9-10 50-M free 1:00.01 13

Kahlen Lewis Girl’s 9-10 25-M back 29.14 13

Kahlen Lewis Girl’s 9-10 50-M back 1:02.30 14

Brooklyn McIntyre Girl’s 9-10 25-M fly 22.12 2

Brooklyn McIntyre Girl’s 9-10 25-M free 20.63 3

Brooklyn McIntyre Girl’s 9-10 50-M back 48.04 4

Brooklyn McIntyre Girl’s 9-10 200-M free 3:47.94 4

Niya Mouallem Girl’s 9-10 25-M back 27.94 9

Niya Mouallem Girl’s 9-10 50-M back 59.93 10

Niya Mouallem Girl’s 9-10 25-M free 26.56 12

Niya Mouallem Girl’s 9-10 50-M free 1:05.20 14

Lauryn Ram Girl’s 9-10 25-M free 20.62 2

Lauryn Ram Girl’s 9-10 50-M free 45.58 4

Lauryn Ram Girl’s 9-10 25-M breast 35.59 7

Lauryn Ram Girl’s 9-10 50-M back 1:08.53 16

Mun Mun Sharkawi Girl’s 9-10 50-M back 45.85 1

Mun Mun Sharkawi Girl’s 9-10 25-M back 21.15 1

Mun Mun Sharkawi Girl’s 9-10 50-M free 43.48 2

Mun Mun Sharkawi Girl’s 9-10 100-M medley 1:48.41 4

Alexus St. Cyr Girl’s 9-10 25-M fly 22.90 4

Alexus St. Cyr Girl’s 9-10 50-M free 47.76 5

Alexus St. Cyr Girl’s 9-10 25-M free 22.21 5

Alexus St. Cyr Girl’s 9-10 100-M medley 1:01.85 6

Keya Willier Girl’s 9-10 100-M free 1:35.93 1

Keya Willier Girl’s 9-10 200-M free 3:25.45 2

Keya Willier Girl’s 9-10 25-M breast 24.38 2

Keya Willier Girl’s 9-10 50-M breast 54.39 2

Ashley Billings Girl’s 11-12 50-M free 44.05 6

Ashley Billings Girl’s 11-12 50-M breast 51.51 9

Ashley Billings Girl’s 11-12 100-M breast 1:54.41 10

Ashley Billings Girl’s 11-12 100-M free 1:38.01 13

Hannah Haas Girl’s 11-12 100-M back 1:24.58 1

Hannah Haas Girl’s 11-12 50-M back 37.69 2

Hannah Haas Girl’s 11-12 200-M medley 3:20.35 3

Hannah Haas Girl’s 11-12 400-M free 6:12.64 3

Jaylla Hesse Girl’s 11-12 50-M free 50.09 12

Jaylla Hesse Girl’s 11-12 50-M breast 1:00.32 13

Jaylla Hesse Girl’s 11-12 100-M free 1:47.15 14

Jaylla Hesse Girl’s 11-12 100-M breast 2:12.16 15

Dylan Hicks Girl’s 11-12 100-M medley 1:55.63 6

Dylan Hicks Girl’s 11-12 50-M free 45.55 8

Dylan Hicks Girl’s 11-12 50-M back 50.11 9

Dylan Hicks Girl’s 11-12 50-M breast 1:04.03 16

Kerra Laughlin Girl’s 11-12 50-M free 46.84 10

Kerra Laughlin Girl’s 11-12 100-M back 1:59.39 10

Kerra Laughlin Girl’s 11-12 50-M breast 1:03.86 15

Gabrielle Leclerc Girl’s 11-12 100-M medley 1:42.16 3

Gabrielle Leclerc Girl’s 11-12 100-M back 1:34.75 3

Gabrielle Leclerc Girl’s 11-12 50-M free 37.82 4

Gabrielle Leclerc Girl’s 11-12 200-M free 3:12.17 7

Zoey Marczuk Girl’s 11-12 50-M free 37.75 3

Zoey Marczuk Girl’s 11-12 100-M free 1:27.33 8

Zoey Marczuk Girl’s 11-12 200-M free 3:17.40 8

Zoey Marczuk Girl’s 11-12 50-M breast 52.89 11

Olivia Hopps Girl’s 13-14 100-M free 2:01.94 4

Olivia Hopps Girl’s 13-14 50-M breast 1:29.15 5

Olivia Hopps Girl’s 13-14 50-M back 56.85 6

Olivia Hopps Girl’s 13-14 50-M free 50.25 9

Elle MacIntosh Girl’s 13-14 400-M free 6:26.59 2

Elle MacIntosh Girl’s 13-14 50-M breast 47.80 2

Elle MacIntosh Girl’s 13-14 200-M free 2:56.35 4

Elle MacIntosh Girl’s 13-14 50-M free 34.64 5

Rae-Anne Gill Girl’s 15-17 100-M free 1:24.95 2

Rae-Anne Gill Girl’s 15-17 400-M free 7:07.87 3

Rae-Anne Gill Girl’s 15-17 50-M free 35.77 3

Brooke Greer Girl’s 15-17 100-M free 1:13.87 1

Brooke Greer Girl’s 15-17 400-M free 5:56.99 1

Brooke Greer Girl’s 15-17 200-M free 2:44.24 1

Brooke Greer Girl’s 15-17 50-M free 32.69 2

Emily Norgaard Girl’s 15-17 100-M fly 1:35.32 1

Emily Norgaard Girl’s 15-17 400-M free 6:00.46 2

Emily Norgaard Girl’s 15-17 200-M medley 3:14.26 2

Emily Norgaard Girl’s 15-17 100-M medley 1:28.00 3

Amira Sharkawi Girl’s 15-17 50-M breast 47.11 3

Amira Sharkawi Girl’s 15-17 100-M fly 1:45.12 3

Amira Sharkawi Girl’s 15-17 200-M medley 3:25.82 3

Amira Sharkawi Girl’s 15-17 100-M medley 1:32.96 6

Malakae Sharkawi Girl’s 15-17 100-M medley 1:22.35 1

Malakae Sharkawi Girl’s 15-17 50-M breast 41.24 1

Malakae Sharkawi Girl’s 15-17 50-M fly 36.19 1

Malakae Sharkawi Girl’s 15-17 100-M breast 1:31.47 3

Colette Caron Girl’s 18 & over 25-M free 17.38 1

Colette Caron Girl’s 18 & over 50-M free 40.42 1

Colette Caron Girl’s 18 & over 100-M free 1:31.64 1

Colette Caron Girl’s 18 & over 50-M back 51.05 1

Parker Caron Boy’s 7-8 50-M free 57.39 1

Parker Caron Boy’s 7-8 50-M breast 1:05.17 1

Parker Caron Boy’s 7-8 25-M free 23.28 2

Declan Haire Boy’s 7-8 50-M back 57.33 1

Declan Haire Boy’s 7-8 25-M back 24.78 1

Declan Haire Boy’s 7-8 25-M free 22.03 1

Declan Haire Boy’s 7-8 25-M fly 33.83 2

Jacob Hesse Boy’s 7-8 50-M back 1:06.69 8

Jacob Hesse Boy’s 7-8 50-M free 1:10.78 10

Jacob Hesse Boy’s 7-8 25-M free 30.45 10

Jayden Paul Boy’s 7-8 50-M free 1:04.67 6

Jayden Paul Boy’s 7-8 25-M back 30.22 6

Jayden Paul Boy’s 7-8 25-M free 27.81 7

Jayden Paul Boy’s 7-8 50-M back 1:09.13 9

Jack Strebchuk Boy’s 7-8 50-M free 1:00.61 5

Jack Strebchuk Boy’s 7-8 25-M free 29.35 9

Jack Strebchuk Boy’s 7-8 25-M back 32.29 10

Jarett Hicks Boy’s 9-10 25-M free 22.71 1

Jarett Hicks Boy’s 9-10 50-M back 53.97 3

Jarett Hicks Boy’s 9-10 25-M back 24.14 4

Jarett Hicks Boy’s 9-10 50-M free 51.83 5

Aiden Caron Boy’s 11-12 50-M back 58.04 5

Aiden Caron Boy’s 11-12 100-M free 1:44.71 6

Aiden Caron Boy’s 11-12 50-M free 49.64 10

Taylor Copeland Boy’s 11-12 100-M free 1:25.44 2

Taylor Copeland Boy’s 12 & under 400-M free 6:40.90 3

Taylor Copeland Boy’s 11-12 50-M free 38.67 4

Kashton Davidson Boy’s 11-12 50-M fly 47.08 2

Kashton Davidson Boy’s 11-12 50-M free 37.94 2

Kashton Davidson Boy’s 11-12 200-M free 3:23.85 3

Kashton Davidson Boy’s 11-12 100-M medley 1:57.24 5

Draven Leclerc Boy’s 11-12 50-M back 54.31 4

Draven Leclerc Boy’s 11-12 50-M breast 1:08.58 5

Draven Leclerc Boy’s 11-12 100-M free 1:47.25 7

Draven Leclerc Boy’s 11-12 50-M free 45.52 8

Jun Jun Sharkawi Boy’s 11-12 50-M fly 53.20 3

Jun Jun Sharkawi Boy’s 11-12 100-M free 1:36.18 4

Jun Jun Sharkawi Boy’s 11-12 50-M free 44.79 7

Jun Jun Sharkawi Boy’s 11-12 100-M medley 2:04.82 7

Connor Norgaard Boy’s 13-14 100-M back 1:44.53 2

Connor Norgaard Boy’s 13-14 200-M free 3:32.59 4

Connor Norgaard Boy’s 13-14 100-M medley 1:48.32 5

Connor Norgaard Boy’s 13-14 50-M free 58.71 6

Kamoule Sharkawi Boy’s 13-14 100-M breast 1:53.41 3

Kamoule Sharkawi Boy’s 13-14 200-M free 3:19.53 3

Kamoule Sharkawi Boy’s 13-14 50-M breast 52.29 4

Kamoule Sharkawi Boy’s 13-14 100-M medley 1:41.98 4

Diesel Willier Boy’s 13-14 100-M fly 1:25.85 1

Diesel Willier Boy’s 13-14 100-M free 1:10.21 1

Diesel Willier Boy’s 13-14 400-M free 5:36.01 1

Diesel Willier Boy’s 13-14 50-M free 31.97 2

Jacob Gibb Boy’s 15-17 100-M back 1:27.85 1

Jacob Gibb Boy’s 15-17 100-M medley 1:27.56 2

Jacob Gibb Boy’s 15-17 200-M free 2:58.11 2

Jeff Copeland Boy’s 18 & over 50-M back 52.91 2

Jeff Copeland Boy’s 18 & over 25-M free 17.29 3

Jeff Copeland Boy’s 18 & over 100-M free 1:31.05 3

Jeff Copeland Boy’s 18 & over 50-M free 38.54 4

David Martinson Boy’s 18 & over 50-M back 36.07 1

David Martinson Boy’s 18 & over 100-M free 1:06.91 2

David Martinson Boy’s 18 & over 25-M free 13.69 2

David Martinson Boy’s 18 & over 50-M free 28.79 2

Larkin Stokes Boy’s 18 & over 50-M fly 31.49 1

Larkin Stokes Boy’s 18 & over 50-M free 28.22 1

Larkin Stokes Boy’s 18 & over 200-M free 2:39.03 1

Larkin Stokes Boy’s 18 & over 25-M free 13.22 1

High Prairie Dolphins’ relay results

Following are the results of High Prairie Dolphins’ relay teams at the High Prairie Dolphins Swim Meet July 20. Dolphins won 16 races, placed second in four races, and placed third in three races.

Team Event Time Fin

Girl’s 8 & under 100-M freestyle relay 2:00.83 1

[H. Martinson, T. Shantz, G. Haas, D. Doucette]

Girl’s 8 & under 100-M freestyle relay 2:10.21 2

[K. Wong, J. Hesse, B. Doucette, S. Chapman]

Girl’s 8 & under 100-M freestyle relay 2:25.25 3

[B. Billings, A. Veniot, C. Burback, D. Haire]

Girl’s 10 & under 100-M medley relay 1:36.96 1

[M. Sharkawi, J. Hesse, R. Letendre, K. Willier]

Girl’s 10 & under 100-M freestyle relay 1:19.71 1

[C. Billings, B. McIntyre, K. Willier, M. Sharkawi]

Girl’s 10 & under 100-M freestyle relay 1:28.02 2

[J. Hesse, A. Leclerc, A. St. Cyr, L. Ram]

Girl’s 10 & under 100-M medley relay 1:51.53 3

[N. Mouallem, G. Haas, C. Billings, A. Leclerc]

Girl’s 10 & under 100-M medley relay 1:55.52 4

[K. Lewis, L. Ram, A. St. Cyr, B. Grey]

Girl’s 12 & under 200-M freestyle relay 2:36.74 2

[H. Haas, G. Leclerc, A. Billings, Z. Marczuk

Girl’s 12 & under 200-M medley relay 3:11.85 3

[D. Hicks, A. Billings, Z. Marczuk, G. Leclerc]

Girl’s 17 & over 200-M freestyle relay 2:24.38 1

[E. Norgaard, E. MacIntosh, A. Sharkawi, M. Sharkawi]

Boy’s 8 & under 100-M medley relay 2:04.95 1

[J. Hesse, P. Caron, D. Haire, J. Paul]

Boy’s 12 & under 200-M medley relay 3:41.49 1

[A. Caron, K. Davidson, J. Sharkawi, T. Copeland]

Boy’s 12 & under 200-M freestyle relay 3:00.37 1

[A. Caron, K. Davidson, J. Sharkawi, T. Copeland]

Boy’s 14 & under 200-M freestyle relay 2:41.87 1

[D. Willier, K. Sharkawi, D. Leclerc, C. Norgaard]

Mixed 8 & under 100-M freestyle relay 1:34.39 1

[H. Copeland, P. Caron, F. Savill, D. Haire]

Mixed 10 & under 100-M medley relay 1:50.59 1

[J. Hicks, C. Calahasen, B. McIntyre, M. Sharkawi]

Mixed 10 & under 100-M freestyle relay 1:36.21 2

[J. Hicks, C. Calahasen, M. Sharkawi, R. Letendre]

Mixed 14 & under 200-M medley relay 2:40.36 1

[H. Haas, K. Sharkawi, D. Willier, E. MacIntosh]

Mixed 100-M medley relay 1:59.23 1

[B. Billings, F. Savill, H. Copeland, D. Doucette]

Mixed 200-M medley relay 3:11.14 1

[K. Laughlin, J. Hesse, L. Stokes, C. Norgaard]

Girl’s Open 200-M medley relay 2:45.34 1

[A. Sharkawi, M. Sharkawi, E. Norgaard, C. Caron]

Girl’s Open 200-M freestyle relay 3:03.15 1

[D. Hicks, J. Hesse, K. Laughlin, C. Caron]

Boy’s Open 200-M freestyle relay 2:07.56 1

[J. Copeland, L. Stokes, J. Gibb, D. Martinson]