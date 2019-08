Dolphins qualify 44 swimmers for provincials

High Prairie Dolphins junior swimmers win medals at the regional championships. In the front row left-right, are Lexi Flett, Hannah Copeland, Brooklyn Grey, Hattie Martinson, Tyra Shantz, Georgia Haas, Jacob Hesse, Pyper Martinson and Callie Calahasen. In the back row left-right, are Blake Doucette, Parker Caron, Danica Doucette, Ferrah Savill, Keya Willier, Mun Mun Sharkawi, Jemma Hesse and Kolton Ferguson. Missing in the photo are Jonah Hesse, Sophie Delorme, Ellis Sumption, Zachary Sumption, Kahlen Lewis, Abigail Leclerc, Rylee Letendre and Jarett Hicks.

Richard Froese

South Peace News

A total of 44 High Prairie Dolphins qualified for the Alberta Summer Swimming Championships in Edmonton, Aug. 16-18.



The Dolphins earned the right at the Peace regional swim meet Aug. 9-11 in Grande Prairie.



After winning the team results for three successive years, the Dolphins finished second with 718.5 points.



The host Grande Prairie Aquarians won the title with 769 points.



High Prairie finished ahead of the Beaverlodge Barracudas (657), Fairview Olympians (359), Slave Lake Sharks (358), Peace3 River Porpoises (310), Grimshaw Gators (220), High Level Stingrays (220.5), Valleyview Vipers (200), Falher Smoky River Manatees (146) and Spirit River Seawolves (118).



The top two medalists qualify for the provincials.

Here’s a rundown of results from the regional meet.

GIRLS 6-AND-UNDER

-Girls 6-and-under 50m freestyle – 1. Hattie Martinson (1:02.65).

-Girls 6-and-under 50m backstroke – 2. Hattie Martinson (1:04.43).

-Girls 6-and-under 25m freestyle – 1. Hattie Martinson (24.99), 5. Jemma Hesse (38.11).

-Girls 6-and-under 25m backstroke – 3. Hattie Martinson (28.36), 6. Jonah Hesse (41.41).

GIRLS 7-8

-Girls 7-8 100m individual medley – 2. Pyper Martinson (1.57.23), Hannah Copeland (2:10.91).

-Girls 7-8 25m butterfly – 8 – Lexi Flett (30.36).

-Girls 7-8 50m breaststroke – 2. Ferrah Savill (1:05.43), 3. Georgia Haas (1:10.38).

-Girls 7-8 25m breaststroke – 2. Ferrah Savill (28.37), 3. Hannah Copeland (28.91), 5. Georgia Haas (30.75).

-Girls 7-8 50m backstroke – 1. Pyper Martinson (50.01), 2. Hannah Copeland (52.48).

-Girls 7-8 25m freestyle – 4. Ferrah Savill (20.99), 7. Danica Doucette (21.81).

-Girls 7-8 25m backstroke – 4. Pyper Martinson (32.20), 5. Hannah Copeland (29.20), 7. Danica Doucette (25.65).

BOYS 7-8

-Boys 7-8 50m breaststroke – 3. Parker Caron (59.45).

-Boys 7-8 50m backstroke – 4. Zachary Sumption (58.76), 5. Ellis Sumption (59.36).

GIRLS 9-10

-Girls 9-10 100m individual medley – 3. Mun Mun Sharkawi (1:48.76), 6. Callie Calahasen (2:04.44).

-Girls 9-10 25m butterfly – 7. Rylee Letendre (23.24).

-Girls 9-10 50m breaststroke 2. Keya Willier (52.89), 4. Jemma Hesse (54.13).

-Girls 9-10 25m breaststroke – 2. Keya Willier (22.91), 3. Jemma Hesse (23.66).

-Girls 9-10 50m backstroke – 1. Mun Mun Sharkawi (45.91), 5. Rylee Letendre (53.30), 6. Jemma Hesse (56.55).

-Girls 9-10 50m freestyle -5. Mun Mun Sharkawi (42.29).

-Girls 9-10 200m feestyle – 1. Keya Willier (3:23.01).

-Girls 9-10 25m backstroke – 2. Mun Mun Sharkawi (20.71), 7. Rylee Letender (23.60), 8. Jemma Hesse (26.90).

BOYS 9-10

-Boys 9-10 50m backstroke – 6. Jarett Hicks (53.53), 8. Colton Ferguson (56.68).

-Boys 9-10 50m freestyle – 5. Jarett Hicks (47.65).

-Boys 9-10 25m backstroke – 5. Jarett Hicks (23.31).

GIRLS 11-12

-Girls 11-12 50m butterfly – Mischa Deering (37.24).

-Girls 11-12 100m breaststroke – 4. Mischa Deering (1:39.56).

-Girls 11-12 100m butterfly – 3. Mischa Deering (1:39.72).

-Girls 11-12 50m breaststroke – 4. Mischa Deering (45.37).

-Girls 11-12 100m backstroke – 2. Hannah Haas (1:22.13), 6. Gabrielle Leclerc (1:35.10).

-Girls 11-12 50m freestyle – 5. Gabrielle Leclerc (36.74).

-Girls 11-12 200m freestyle – 3. Hannah Haas (2:52.35).

-Girls 11-12 50m backstroke – 2. Hannah Haas (37.77), 5. Gabrielle Leclerc (42.94).

GIRLS 12-AND-UNDER

-Girls 12-and-under 400m freestyle – 5. Hannah Haas (6:13.93).

BOYS 12-AND-UNDER

-Boys 12-and-under 400m freestyle – 4. Taylor Copeland (6:26.21).

BOYS 11-12

-Boys 11-12 50m butterfly – 3. Kashton Davidson (45.28), 6. Jun Jun Sharkawi (56.71).

-Boys 11-12 100m breaststroke – 4. Draven Leclerc (2:14.32).

-Boys 11-12 200m individual medley – 4. Taylor Copeland (3:54.00).

-Boys 11-12 50m breaststroke – 4. Draven Leclerc (1:00.95).

-Boys 11-12 100m backstroke – 3. Draven Leclerc (1:55.11), 4. Jun Jun Sharkawi (2:02.12), 5. Aiden Caron (2:08.18).

-Boys 11-12 200m freestyle – 4. Taylor Copeland (3:02.98), 6. Kashton Davidson (3:21.51).

-Boys 11-12 50m backstroke – 2. Jun Jun Sharkawi (50.89), 3. Draven Leclerc (51.19).

GIRLS 13-14

-Girls 13-14 100m breaststroke – 6. Elle MacIntosh (1:49.49).

-Girls 13-13 200m freestyle – 5. Elle MacIntosh (2:53.36).

-Girls 13-14 400m freestyle – 5. Elle MacIntosh (6:15.36).

BOYS 13-14

-Boys 13-14 100m breaststroke – 5. Kamoule Sharkawi (1:51.08).

-Boys 13-14 100m backstroke – 3. Seth Flett (1:34.23), 5. Kamoule Sharkawi (1:47.26).

-Boys 13-14 200m freestyle – 2. Seth Flett (2:51.59).

-Boys 13-14 400m freestyle – 3. Seth Flett (6:24.60).

-Boys 13-14 50m backstroke – 5. Seth Flett (43.98).

GIRLS 15-17

-Girls 15-17 100m individual medley – 2. Malakae Sharkawi (1:20.45).

-Girls 15-17 50m butterfly – 2. Malakae Sharkawi (36.82).

-Girls 15-17 100m breaststroke – 2. Malakae Sharkawi (1:29.25).

-Girls 15-17 100m butterfly – 2. Emily Norgaard (1:34.24), 4. Amira Sharkawi (1:43.20).

-Girls 15-17 200m individual medley – 3. Amira Sharkawi (3:25.10).

-Girls 15-17 50m breaststroke – 2. Malakae Sharkawi (40.22).

-Girls 15-17 100m backstroke – 1. Ella Deering (1;15.63), 2. Amira Sharkawi (131.15).

-Girls 15-17 50m freestyle – 1. Ella Deering (32.24), 2. Rae-Ann Gill (36.06).

-Girls 15-17 200m feesttyle – 1. Emily Nygaard (2:45.99), 3. Rae-Anne Gill (3:17.63).

-Girls 15-17 400m freestyle – 1. Emily Norgaard (6:01.73), 4. Rae-Anne Gill (6:56.93).

-Girls 15-17 800m freestyle – 1. Emily Norgaard (12:38.75).

-Girls 15-17 50m backstroke – 1. Ella Deering (35.28), 2. Amira Sharkawi (41.40).

GIRLS 18-AND-OVER

-Girls 18-and-over 50m freestyle -. Colette Caron (37.69).

BOYS 18-AND-OVER

-Boys 18-and=over 100m individual medley – 2. Abdullah Sharkawi (1:16.20).

-Boys 18-and-over 50m butterfly – 2. Abdullah Sharkawi (30.99), 2. Larkin Stokes (33.01).

-Boys 18-and-over 100m breaststroke – 1. Abdullah Sharkawi (1:26.15).

-Boys 18-and-over 50m breaststroke – 1. Abdullah Sharkawi (37.10).

-Boys 18-and-over 100m backstroke – David Martinson (1:24.27).

-Boys 8-and-over 50m freestyle – 2. David Martinson (28.73), 4. Jeff Copeland (38.71).

-Boys 18-and-over 200m freestyle – 1. Larkin Stokes (2:39.56).

-Boys 18-and-over 400m freestyle – 1. Larkin Stokes (6:54.07).

-Boys 18-and-over 50m backstroke – 2. David Martinson (35.33).