Saints win HPSD junior high meet title

Ethan Smith placed fifth in the Senior Boy’s Javelin. The St. Andrew’s School student recorded a best toss of 21.49 metres.

Following are the High Prairie School Division Junior High School track and field meet results from May 14. Only those results available from the source are published. The meet was held at the E.W. Pratt High School and Prairie River Junior High School track and field complex in High Prairie. School abbreviations are as follows: EH – Falher Ecole Heritage; GPV – Donnelly G.P. Vanier School; HPSA – High Prairie St. Andrew’s Catholic School; KIN – Kinuso School; PRJH – High Prairie Prairie River Junior High School; RMSS – Slave Lake Roland Michener School; SLKCS – Slave Lake Koinonia Christian School.

Jr. Girl’s 100-Metres

Kelly Cox, HPSA. Skylar Hill, RMSS. Jessica Whalen, PRJH. Daysha Tokarz, GPV.

Jr. Girl’s 200-Metres

Annie Mellson, SLSF. Jacey Kozak, PRJH. Daysha Tokarz, GPV. Ilona Drefs, PRJH.

Jr. Girl’s 400-Metres

Anyka Desaulniers, GPV. Natalie Pratt, PRJH. Katelyn Chapates, SLSF. Hannah Turcotte, HPSA.

Jr. Girl’s 800-Metres

Annie Mellson, SLSF. Natalie Pratt, PRJH. Jessica Whalen, PRJH. Tanisha Giroux, RMSS.

Jr. Girl’s 1,500-Metres

Annie Mellson, SLSF. Mischa Deering, HPSA. Mackenzie Plante, SLKCS. Sage Keay, PRJH.

Jr. Girl’s 3,000-Metres

Mischa Deering, HPSA.

Jr. Girl’s High Jump

Kelly, Cox, HPSA. Jessica Whalen, PRJH. Kirsten Bruder, HPSA. Sarah Gordon, PRJH.

Jr. Girl’s Long Jump

Kelly Cox, HPSA, 3.58 metres. Kirsten Bruder, HPSA, 3.55 metres. Mackenzie Plante, SLKCS, 3.49 metres. Jessica Whalen, PRJH, 3.49 metres.

Jr. Girl’s Triple Jump

Kirsten Bruder, HPSA, 8.51 metres. Kelly Cox, HPSA, 8.00 metres. Daysha Tokarz, GPV, 7.05 metres. Anyka Desaulniers, GPV, 6.78 metres.

Jr. Girl’s Discus

Sage Keay, HPSA, 13.66 metres. Kayla Bessette, GPV, 13.10 metres. Mischa Deering, HPSA, 12.30 metres. Siara Johnson, KIN, 5.65 metres.

Jr. Girl’s Javelin

Anyka Desaulniers, GPV, 20.42 metres. Sage Keay, HPSA, 18.15 metres. Daysha Tokarz, GPV, 16.50 metres. Kianna Ridley, RMSS, 8.04 metres.

Jr. Girl’s Shot put

Mackenzie Plante, SLKCS, 6.51 metres. Mischa Deering, HPSA, 6.40 metres. Sage Keay, HPSA, 6.30 metres. Siara Johnson, KIN, 5.65 metres.

Jr. Boy’s 100-Metres

Micah Ferguson, SLKCS. Aaron Archbold, GPV. Brendon Guenette, GPV. Cameron Delaurier, GPV.

Jr. Boy’s 200-Metres

Brendon Guenette, GPV. Nathaniel Reid, GPV. Braydon Parker, GPV.

Jr. Boy’s 400-Metres

Seth Flett, HPSA. Graham Supernault, HPSA.

Jr. Boy’s 800-Metres

Aiden Hicks, GPV.

Jr. Boy’s 1,500-Metres

Seth Flett, HPSA.

Jr. Boy’s High Jump

Nathaniel Reid, GPV. Aiden Hicks, GPV. Braydon Parker, GPV. Teegan Simms, PRJH.

Jr. Boy’s Long Jump

Aiden Hicks, GPV, 3.50 metres. Micah Ferguson, SLKCS, 3.36 metres. Cameron Delaurier, GPV, 3.29 metres. Seth Flett, HPSA, 2.97 metres.

Jr. Boy’s Triple Jump

Nathaniel Reid, GPV, 7.05 metres. Brendon Guenette, GPV, 6.72 metres. Teegan Simms, PRJH, 5.65 metres.

Jr. Boy’s Discus

Drayder Pearson, RMSS, 16.74 metres. Graham Supernault, HPSA, 14.95 metres. Aaron Archbold, GPV, 13.07 metres. Logan Labbe, EH, 13.06 metres.

Jr. Boy’s Javelin

Drayder Pearson, RMSS, 23.78 metres. Cameron Delaurier, GPV, 23.20 metres. Trae Klassen, SLKCS, 21.87 metres. Micah Ferguson, SLKCS, 19.25 metres.

Jr. Boy’s Shot Put

Drayder Pearson, RMSS, 8.21 metres. Micah Ferguson, SLKCS, 7.68 metres. Trae Klassen, SLKCS, 7.30 metres. Cameron Delaurier, GPV, 6.92 metres.

Int. Girl’s 100-Metres

Jessica Gordon, HPSA. Cloe Simmons, GPV. Skye Skrynyk, KIN. Alex Davis, KIN.

Int. Girl’s 200-Metres

Jessica Gordon, HPSA. Kaylin Sherrard, RMSS. Camille Gordon, RMSS.

Int. Girl’s 400-Metres

Taryn Barnes-Roberts, PRJH. Camille Gordon, RMSS. Cloe Simmons, GPV. Heidi Porisky, HPSA.

Int. Girl’s 800-Metres

Taryn Barnes-Roberts, PRJH. Anna Nobert, PRJH.

Int. Girl’s 1,500-Metres

Elle MacIntosh, HPSA. Taryn Barnes-Roberts, PRJH.

Int. Girl’s 3,000-Metres

Taryn Barnes-Roberts, PRJH.

Int. Girl’s High Jump

Camille Gordon, RMSS. Heidi Porisky, HPSA. Mackenzie Badger, RMSS. Clavie Burt, GPV. Kacie Labrecque, EH.

Int. Girl’s Long Jump

Jessica Gordon, HPSA, 3.84 metres. Clavie Burt, GPV, 3.32 metres. Skye Skrynyk, KIN, 3.25 metres. Camille Gordon, RMSS, 3.05 metres.

Int. Girl’s Triple Jump

Heidi Porisky, HPSA, 7.93 metres. Elle MacIntosh, HPSA, 7.68 metres. Kacie Labrecque, EH, 5.46 metres.

Int. Girl’s Discus

Brooklyn White, SLSF, 15.58 metres. Emerson Verved, SLSF, 15.35 metres. Cloe Simmons, GPV, 15.00 metres. Danica Aubin, EH, 14.47 metres.

Int. Girl’s Javelin

Cloe Simmons, GPV, 18.50 metres. Danica Aubin, EH, 14.60 metres.

Int. Girl’s Shot Put

Danica Aubin, EH, 6.35 metres. Anna Nobert, PRJH, 6.07 metres. Brooklyn White, SLSF, 5.93 metres.

Int. Boy’s 100-Metres

R.J. Grieveson, PRJH. Korven Herr, HPSA. Patrick Pabalon, GPV. Coby Masson, HPSA.

Int. Boy’s 200-Metres

R.J. Grieveson, PRJH. Ethan Cutrell, HPSA. Jethro Green, SLSF.

Int. Boy’s 400-Metres

Korven Herr, HPSA.

Int. Boy’s 800-Metres

No entries.

Int. Boy’s 1,500-Metres

Seb Vasquez, HPSA.

Int. Boy’s 3,000-Metres

No entries.

Int. Boy’s High Jump

Patrick Pabalon, GPV. Coby Masson, HPSA. Jethro Green, SLSF. Leon Palisoc, PRJH.

Int. Boy’s Long Jump

Patrick Pabalon, GPV, 4.66 metres. R.J. Grieveson, PRJH, 4.58 metres. Ethan Cutrell, HPSA, 3.94 metres. Coby Masson, HPSA, 3.70 metres.

Int. Boy’s Triple Jump

Patrick Pabalon, GPV, 9.25 metres. Korven Herr, HPSA, 8.46 metres. Leon Palisoc, PRJH, 7.25 metres. Coby Masson, HPSA, 6.70 metres.

Int. Boy’s Discus

Connor McNabb, PRJH, 19.50 metres.

Int. Boy’s Javelin

R.J. Grieveson, PRJH, 30.40 metres. Leon Palisoc, PRJH 23.10 metres.

Int. Boy’s Shot Put

Humberto Salas, SLKCS, 10.90 metres. Connor McNabb, PRJH, 8.64 metres.

Sr. Girl’s 100-Metres

Ella Deering, HPSA. Daneira Dominguez, PRJH. Keysha Turner, PRJH. Katarina Holden, RMSS.

Sr. Girl’s 200-Metres

Ella Deering, HPSA. Daneira Dominguez, PRJH. Brooke Gauchier, HPSA.

Sr. Girl’s 400-Metres

Ella Deering, HPSA. Abbie Cottingham, HPSA.

Sr. Girl’s 800-Metres

Keysha Turner, PRJH. Abbie Cottingham, HPSA.

Sr. Girl’s 1,500-Metres

No entries.

Sr. Girl’s 3,000-Metres

No entries.

Sr. Girl’s High Jump

Tenille Guerette, EH. Ella Deering, HPSA.

Sr. Girl’s Long Jump

Tenille Guerette, EH, 4.50 metres. Keysha Turner, PRJH, 4.50 metres. Daneira Dominguez, PRJH. 3.83 metres. Emily Plante, SLKCS, 3.45 metres.

Sr. Girl’s Triple Jump

Daneira Dominguez, PRJH, 8.02 metres. Emily Plante, SLKCS, 7.38 metres. Abby Barton, PRJH, 5.i90 metres.

Sr. Girl’s Discus

Tenille Guerette, EH, 21.08 metres. Abbie Cottingham, HPSA, 15.06 metres. Shae Odegaard, HPSA, 13.73 metres. Abby Barton, PRJH, 11.08 metres.

Sr. Girl’s Javelin

Shae Odegaard, HPSA, 18.54 metres.

Sr. Girl’s Shot Put

Tenille Guerette, EH, 9.19 metres. Emily Plante, SLKCS, 7.44 metres. Abby Barton, PRJH, 6.69 metres. Shae Odegaard, HPSA, 6.29 metres.

Sr. Boy’s 100-Metres

Mondi Lascuna, PRJH. Clarence Lindo, HPSA. Ryan Martin, PRJH. Kaden Klassen, SLKCS.

Sr. Boy’s 200-Metres

TBA.

Sr. Boy’s 400-Metres

Kaden Klassen, SLKCS. Ethan Smith, HPSA.

Sr. Boy’s 800-Metres

Jamie Gladue, RMSS. Landon Tecomba, HPSA. Wyatt Cuthbertson, EH.

Sr. Boy’s 1,500-Metres

Keenan Price, HPSA. Jamie Gladue, RMSS. Landon Tecomba, HPSA.

Sr. Boy’s 3,000-Metres

Landon Tecomba, HPSA. Keenan Price, HPSA. Wyatt Cuthbertson, EH.

Sr. Boy’s High Jump

Luwie Klein, GPV. Mondi Lascuna, PRJH. Ryder Rich, PRJH.

Sr. Boy’s Long Jump

Mondi Lascuna, PRJH, 4.74 metres. Ryan Martin, PRJH, 4.33 metres. Raiden Duchesneau, HPSA, 4.24 metres. Clarence Lindo, HPSA, 4.02 metres.

Sr. Boy’s Triple Jump

Raiden Duchesneau, HPSA, 9.78 metres. Clarence Lindo, HPSA, 9.21 metres. Ryan Martin, PRJH, 8.98 metres.

Sr. Boy’s Discus

Aaron Mindel, PRJH, 22.31 metres. Hunberto Salas, SLKCS, 19.84 metres.

Sr. Boy’s Javelin

Humberto Salas, SLKCS, 27.24 metres. Raiden Duchesneau, HPSA, 24.37 metres. Aaron Mindel, PRJH, 24.20 metres. Kaden Klassen, SLKCS, 23.20 metres.

Sr. Boy’s Shot Put

Aaron Mindel, PRJH, 10.57 metres. Ryder Rich, PRJH, 6.40 metres.

Junior High School Standings

[Based on five points for first, four points for second, three points for third, two points for fourth, and one point for fifth.]

School 1 2 3 4 5 TOT HP St. Andrew’s 22 23 8 8 2 244 Prairie River 13 16 12 8 1 182 Donnelly G.P. Vanier 12 8 11 5 3 138 SL Roland Michener 5 4 2 6 10 69 SL KCS 5 5 4 4 3 68 SL St. Francis 4 1 4 0 4 40 Falher Ecole Heritage 5 1 3 2 1 43 Kinuso 0 0 2 2 0 10 Junior High Aggregate Winners [Based on five points for first, four points for second, three points for third, two points for fourth, and one point for fifth.] Junior Girls Athlete, School 1 2 3 4 5 TOT Kelly Cox, HPSA 3 1 0 0 0 19 Mischa Deering, HPSA 1 2 1 0 0 16 Annie Mellson, SLSF 3 0 0 0 0 15 Intermediate Girls Athlete, School 1 2 3 4 5 TOT Taryn Barnes-Roberts, PRJH 4 1 0 0 0 23 Jessica Gordon, HPSA 3 0 0 0 0 15 Cloe Simmons, GPV 1 1 2 0 0 15 Senior Girls Athlete, School 1 2 3 4 5 TOT Tenille Guerette, EH 4 0 0 0 0 20 Ella Deering, HPSA 3 1 0 0 0 19 Daneira Dominguez, PRJH 1 2 1 0 0 16 Junior Boys Athlete, School 1 2 3 4 5 TOT Drayer Pearson, RMSS 3 0 0 0 0 15 Micah Ferguson, SLKCS 1 2 0 1 0 15 Aiden Hicks, GPV 2 1 0 0 0 14 Nathaniel Reid, GPV 2 1 0 0 0 14 Intermediate Boys Athlete, School 1 2 3 4 5 TOT Patrick Pabalon, GPV 3 1 1 0 0 22 R.J. Grieveson, PRJH 3 1 0 0 0 19 Korven Herr, HPSA 1 2 0 0 0 13 Senior Boys Athlete, School 1 2 3 4 5 TOT Mondi Lascuna, PRJH 2 1 0 0 0 14 Aaron Mindel, PRJH 2 0 1 0 0 13 Raiden Duchesneau, HPSA 1 1 1 0 0 12 Landon Tecomba, HPSA 1 1 1 0 0 12