PRJH students dominate Jr. High Meet

Following are the High Prairie School Division Junior High School track and field meet results from May 16. Only those results available from the source are published. The meet was held at the E.W. Pratt High School and Prairie River Junior High School track and field complex in High Prairie. School abbreviations are as follows: EH – Falher Ecole Heritage; GPV – Donnelly G.P. Vanier School; HPSA – High Prairie St. Andrew’s Catholic School; KIN – Kinuso School; MISS – Wabasca Mistassiniy School; PRJH – High Prairie Prairie River Junior High School; RMSS – Slave Lake Roland Michener School; SLSF – Slave Lake St. Francis School.

Jr. Girl’s 100-Metres

1. Daneira Dominguez, PRJH.

2. Ella Deering, HPSA.

3. Kura Stout, PRJH.

Jr. Girl’s 200-Metres

1. Emily Plante, KIN.

2. Abbie Cottingham, HPSA.

3. Finn Marko, HPSA.

4. Anna Fritz, MISS.

Jr. Girl’s 400-Metres

1. Ella Deering, HPSA.

2. Abbie Cottingham, HPSA.

3. Kura Stout, PRJH.

4. Keira Allen, HPSA.

Jr. Girl’s 800-Metres

1. Abbie Cottingham, HPSA.

2. Kura Stout, PRJH.

Jr. Girl’s 1,500-Metres

1. Serrae Calliou, PRJH.

Jr. Girl’s 3,000-Metres

1. Kadie Isadore, PRJH.

Jr. Girl’s High Jump

1. Ella Deering, HPSA, 1.25 metres.

2. Daneira Dominguez, PRJH, 1.20 metres.

3. Emily Rathbone, MISS, 1.20 metres.

4. Anna Milsap, PRJH, 1.10 metres.

4. Skye Skrynyk, KIN, 1.10 metres.

Jr. Girl’s Long Jump

1. Tenille Guerette, EH, 3.64 metres.

2. Daneira Dominguez, PRJH, 3.28 metres.

3. Skye Skrynyk, KIN, 2.87 metres.

4. Erica Glanville, PRJH, 2.86 metres.

Jr. Girl’s Triple Jump

1. Daneira Dominguez, PRJH, 7.93 metres.

2. Emily Plante, KIN, 7.62 metres.

3. Ella Deering, HPSA, 7.54 metres.

Jr. Girl’s Discus

1. Tenille Guerette, EH, 21.06 metres.

2. Finn Marko, HPSA, 17.32 metres.

3. Anna Milsap, PRJH, 17.22 metres.

4. Abbie Cottingham, HPSA, 15.48 metres.

5. Anna Fritz, MISS, 14.70 metres.

Jr. Girl’s Javelin

1. Anna Milsap, PRJH, 23.45 metres.

2. Keira Allen, HPSA, 19.20 metres.

3. Shae Odegaard, KIN, 16.31 metres.

4. Serrae Calliou, PRJH, 15.61 metres.

5. Finn Marko, HPSA, 14.76 metres.

Jr. Girl’s Shot put

1. Tenille Guerette, EH, 8.77 metres.

2. Anna Milsap, PRJH, 7.99 metres.

3. Hailey Rathbone, MISS, 7.41 metres.

4. Keira Allen, HPSA, 6.84 metres.

5. Danielle Hutchinson, KIN, 6.13 metres.

Jr. Boy’s 100-Metres

1. Mondi Lascuna, PRJH.

2. Raiden Duchesneau, HPSA.

3. Nate VandenBerghe, SLSF.

4. Ashton Larson, SLSF.

4. Parker Nadon, KIN.

Jr. Boy’s 200-Metres

1. Mondi Lascuna, PRJH.

2. Linden Rathbone, MISS.

3. Ethan Klingsch, PRJH.

4. Raiden Duchesneau, HPSA.

5. David Shillaker, SLSF.

Jr. Boy’s 400-Metres

1. Ethan Klingsch, PRJH.

2. Thomas Basarab, HPSA.

3. Blade Anderson, MISS.

4. Ashton Larson, SLSF.

5. Austin McLaughlin, KIN.

Jr. Boy’s 800-Metres

1. Ethan Klingsch, PRJH.

2. Thomas Basarab, HPSA.

Jr. Boy’s 1,500-Metres

1. Thomas Basarab, HPSA.

2. Keenan Price, HPSA.

Jr. Boy’s 3,000-Metres

1. Keenan Price, HPSA.

2. Linden Rathbone, MISS.

Jr. Boy’s High Jump

1. Nate VandenBerghe, SLSF, 1.30 metres.

2. Raiden Duchesneau, HPSA, 1.25 metres.

3. Mondi Lascuna, PRJH, 1.20 metres.

4. Josh Allen, GPV, 1.15 metres.

5. Tanner Gullion, MISS, 1.10 metres.

5. Linden Rathbone, MISS 1.10 metres.

Jr. Boy’s Long Jump

1. Raiden Duchesneau, HPSA, 3.41 metres.

2. Mondi Lascuna, PRJH, 3.25 metres.

3. Linden Rathbone, MISS, 3.16 metres.

4. Blade Anderson, MISS, 3.06 metres.

Jr. Boy’s Triple Jump

1. Parker Nadon, KIN, 7.24 metres.

Jr. Boy’s Discus

1. Hunter Williams, KIN, 21.14 metres.

2. Ethan Wedmid, KIN, 17.93 metres.

3. Jayden Boucher, GPV, 16.60 metres.

4. Parker Nadon, KIN, 15.76 metres.

5. Blade Anderson, MISS, 14.47 metres.

Jr. Boy’s Javelin

1. Ethan Wedmid, KIN, 25.62 metres.

2. Hunter Williams, KIN, 21.39 metres.

3. Josh Allen, GPV, 20.60 metres.

4. N.VandenBerghe, SLSF, 18.83 metres.

5. Jayden Boucher, GPV, 18.33 metres.

Jr. Boy’s Shot Put

1. Jayden Boucher, GPV, 8.64 metres.

2. Ethan Wedmid, KIN, 7.02 metres.

3. Blade Anderson, MISS, 6.95 metres.

4. Shaiden Chalifoux, KIN, 6.94 metres.

5. Trent Douglas, PRJH, 4.54 metres.

Int. Girl’s 100-Metres

1. Mackenzie Calhoon, PRJH.

2. Daisy Porisky, HPSA.

3. Naomi Strebchuk, PRJH.

4. Jade Coates, HPSA.

5. Sierra Sheldon, KIN.

Int. Girl’s 200-Metres

1. Amara Drefs, PRJH.

Int. Girl’s 400-Metres

1. Macey Shaw, HPSA.

2. Amara Drefs, PRJH.

3. Heather Kay, PRJH.

4. Brooke Greer, PRJH.

5. Kaylee Ferguson, HPSA.

Int. Girl’s 800-Metres

1. Macey Shaw, HPSA.

2. Heather Kay, PRJH.

Int. Girl’s 1,500-Metres

1. Macey Shaw, HPSA.

2. Katelyn Lambert, GPV.

3. Kaylee Ferguson, HPSA.

Int. Girl’s 3,000-Metres

1. Katelyn Lambert, GPV.

Int. Girl’s High Jump

1. Daisy Porisky, HPSA, 1.15 metres.

2. Naomi Strebchuk, PRJH, 1.10 metres.

Int. Girl’s Long Jump

1. Mackenzie Calhoon, PRJH, 3.90 metres.

2. Darby Heckbert, GPV, 3.88 metres.

3. Daisy Porisky, HPSA, 3.86 metres.

4. Naomi Strebchuk, PRJH, 3.50 metres.

5. Katelyn Lambert, GPV, 3.40 metres.

Int. Girl’s Triple Jump

1. Darby Heckbert, GPV, 7.81 metres.

2. Naomi Strebchuk, PRJH, 7.62 metres.

3. Amara Drefs, PRJH, 6.59 metres.

Int. Girl’s Discus

1. Jada Auger, PRJH, 19.82 metres.

2. Jade Coates, HPSA, 18.13 metres.

3. Kelly Stewart, PRJH, 16.46 metres.

4. Katelyn Lambert, GPV, 15.12 metres.

5. Madison Doerksen, KIN, 12.70 metres.

Int. Girl’s Javelin

1. Mackenzie Calhoon, PRJH, 22.00 metres.

2. Jada Auger, PRJH, 20.67 metres.

3. Darby Heckbert, GPV, 19.92 metres.

3. Madison Doerksen, KIN, 18.66 metres.

Int. Girl’s Shot Put

1. Jade Coates, HPSA, 8.73 metres.

2. Kelly Stewart, PRJH, 7.53 metres.

3. Kaylee Ferguson, HPSA, 7.09 metres.

4. Jada Auger, PRJH, 6.30 metres.

5. Madison Doerkson, KIN, 4.74 metres.

Int. Boy’s 100-Metres

1. Colin Houle, GPV.

2. Corey Isaac, PRJH.

3. Kieran Larson, PRJH.

4. Ben Cardinal, MISS.

Int. Boy’s 200-Metres

1. Kieran Larson, PRJH.

2. Davin Degner, PRJH.

3. Ben Cardinal, MISS.

4. Colin Houle, GPV.

Int. Boy’s 400-Metres

1. Darrian Cardinal, MISS.

2. Colin Houle, GPV.

3. Danny Cardinal, SLSF.

4. Kayden Brochu, PRJH.

Int. Boy’s 800-Metres

1. Harlen Noskey, PRJH.

2. Kayden Brochu, PRJH.

Int. Boy’s 1,500-Metres

1. Harlen Noskey, PRJH.

2. Dimitri Noskey, PRJH.

3. Kayden Brochu, PRJH.

Int. Boy’s 3,000-Metres

1. Dimitri Noskey, PRJH.

Int. Boy’s High Jump

1. Corey Isaac, PRJH, 1.42 metres.

2. Robert Roe, RMSS, 1.40 metres.

3. Ben Cardinal, MISS, 1.30 metres.

3. Zane Lightening-Fillion, RMSS, 1.30 metres.

5. Harlen Noskey, PRJH, 1.20 metres.

Int. Boy’s Long Jump

1. Corey Isaac, PRJH, 4.43 metres.

2. Zane Lightening-Fillion, RMSS, 4.18 metres.

3. Robert Roe, MISS, 4.10 metres.

4. Ben Cardinal, MISS, 4.09 metres.

4. Kieran Larson, PRJH, 4.09 metres.

Int. Triple Jump

1. Corey Isaac, PRJH, 9.58 metres.

2. Kierran Larson, PRJH, 9.00 metres.

Int. Boy’s Discus

1. Josh Halverson, PRJH, 15.09 metres.

Int. Boy’s Javelin

1. Josh Halverson, PRJH, 17.23 metres.

Int. Boy’s Shot Put

1. Josh Halverson, PRJH, 6.82 metres.

Sr. Girl’s 100-Metres

1. Eve Keay, PRJH.

2. Malakae Sharkawi, PRJH.

Sr. Girl’s 200-Metres

1. Mercedes Williams, KIN.

2. Eve Keay, PRJH.

3. Malakae Sharkawi, PRJH.

Sr. Girl’s 400-Metres

1. Malakae Sharkawi, PRJH.

Sr. Girl’s 800-Metres

1. Amber Guerette, EH.

Sr. Girl’s 1,500-Metres

1. Rae-Anne Gill, PRJH.

Sr. Girl’s 3,000-Metres

1. Rae-Anne Gill, PRJH.

Sr. Girl’s High Jump

1. Kailey Delorme, PRJH, 1.30 metres.

Sr. Girl’s Long Jump

1. Eve Keay, PRJH, 3.51 metres.

2. Malakae Sharkawi, PRJH, 3.35 metres.

3. Amber Guerette, EH, 3.04 metres.

4. Mercedes Williams, KIN, 2.94 metres.

Sr. Girl’s Triple Jump

1. Kailey Delorme, PRJH, 7.84 metres.

Sr. Girl’s Discus

1. Kailey Delorme, PRJH, 21.70 metres.

2. Rae-Anne Gill, PRJH, 17.90 metres.

3. Kennedy Gauthier, RMSS, 15.10 metres.

Sr. Girl’s Javelin

1. Kailey Delorme, PRJH, 22.38 metres.

2. Mercedes Williams, KIN, 11.63 metres.

Sr. Girl’s Shot Put

1. Amber Guerette, EH, 7.46 metres.

2. Rae-Anne Gill, PRJH, 7.44 metres.

3. Kennedy Gauthier, RMSS, 6.98 metres.

Sr. Boy’s 100-Metres

1. Steven Turner, PRJH.

2. Aaron Kuhn, RMSS.

3. Cruz McGregor, RMSS.

Sr. Boy’s 200-Metres

1. Steven Turner, PRJH.

2. Cruz McGregor, RMSS.

3. Owen Pearson, RMSS.

Sr. Boy’s 400-Metres

1. Aaron Kuhn, RMSS.

2. Matt LaFrance, RMSS.

3. Logan Yaremko, GPV.

Sr. Boy’s 800-Metres

1. Steven Turner, PRJH.

2. Blake Anderson, PRJH.

Sr. Boy’s 1,500-Metres

1. Damien McLaughlin, KIN.

2. Matt LaFrance, RMSS.

3. Ethan Syslak, RMSS.

Sr. Boy’s 3,000-Metres

1. Ethan Syslak, RMSS.

Sr. Boy’s High Jump

1. Trent Mindel, PRJH, 1.59 metres.

2. Braydon Bassett, RMSS, 1.55 metres.

2. Andres Scarborough, HPSA, 1.55 metres.

4. Aaron Kuhn, RMSS, 1.55 metres.

Sr. Boy’s Long Jump

1. Dorian Adams, GPV, 4.66 metres.

2. Owen Pearson, RMSS, 4.61 metres.

3. Adam Cardinal, PRJH, 4.48 metres.

4. Andres Scarborough, HPSA, 4.42 metres.

Sr. Boy’s Triple Jump

1. Damien McLaughlin, KIN, 9.91 metres.

2. Andres Scarborough, HPSA, 9.64 metres.

3. Ethan Mercer, RMSS, 9.61 metres.

4. Adam Cardinal, PRJH, 9.22 metres.

Sr. Boy’s Discus

1. Paul Dubois, GPV, 27.40 metres.

2. Blake Anderson, PRJH, 22.40 metres.

3. Trent Mindel, PRJH, 22.33 metres.

4. Logan White, SLSF, 16.08 metres.

Sr. Boy’s Javelin

1. Paul Dubois, GPV, 34.33 metres.

2. Damien McLaughlin, KIN, 32.58 metres.

3. Blake Anderson, PRJH, 25.72 metres.

4. Trent Mindel, PRJH, 22.99 metres.

Sr. Boy’s Shot Put

1. Blake Anderson, PRJH, 8.76 metres.

2. Paul Dubois, GPV, 8.39 metres.

3. Logan White, SLSF, 6.58 metres.