Lesser Slave Lake Poll by Poll Results [unofficial – 59 of 61 polls reporting]

Poll – Station Danielle Suzette Vincent Pat Larivee Powder Rain Rehn NDP Independence Alberta UCP 1&5 – Red Earth Creek 5 1 1 57 2 – Woodland Cree/Cadotte 55 7 6 27 3 – Little Buffalo 43 0 0 9 4 – Loon Lake 33 0 0 41 6 – Peerless Lake 41 0 1 24 7 – Trout Lake 30 0 1 20 8 – Chipewyan Lake 3 0 0 2 9 - Wabasca 24 2 5 19 10 – Sandy Lake 35 1 2 19 11&12 – Mistassiniy Road NW 60 3 3 57 13&14 – Desmarais N and S 40 3 7 16 15&16 – Bigstone SE & NW 33 0 6 19 17 – Atikameg 125 3 4 5 18 – Gift Lake 110 4 0 28 19 - Peavine 93 6 3 73 20 – Prairie Echo 36 1 8 76 21 – Salt Prairie 10 2 7 23 22 – Grouard/Kapawe’no 76 5 7 20 23 – Enilda 42 15 5 118 24 – High Prairie East 39 1 3 91 25 – Triangle 27 11 4 108 26 – High Prairie NE 40 3 2 55 27 – High Prairie SW 60 5 5 52 28 – High Prairie NE 38 4 3 41 29 – High Prairie Highway NE 60 2 5 43 30 – High Prairie SE 45 4 5 39 31 – Sunset House 8 0 0 42 32 – Gilwood 11 3 0 56 33 – Banana Belt 8 3 1 33 34 – East Prairie 46 5 3 8 35 – Sucker Creek 114 10 8 19 36 – Joussard 63 10 7 73 37 – Driftpile 136 6 19 8 38 – Faust 74 8 6 63 39 – Kinuso NW 110 8 9 131 40 – Kinuso Rural 19 0 4 98 41 – Canyon Creek 14 3 9 81 42 - Widewater 51 6 10 190 41&43 – S.Lake Rural/Mitsue 23 1 7 85 44&48 – Flatbush/Smith/Hondo 60 18 12 233 45-47 – Calling Lake 62 5 3 80 50&51 – Slave Lake Main St. NE 42 4 7 104 52 – Slave Lake Railway NW 37 1 5 47 53 – Slave Lake SW 16 1 4 66 54 – Slave Lake RW/ South MS 23 1 6 72 55 – Slave Lake Springwood 33 1 5 64 56 – Slave Lake 13 ST SE 55 3 5 119 57 – Slave Lake Parkdale 26 1 5 58 58 – Slave Lake 10 AVE SE 29 4 10 54 59 – Slave Lake 5 ST SE 28 2 6 68 60 – Slave Lake Main ST. SW 38 3 3 89 61 – Sawridge Creek South 19 0 3 66 62 – Special LSL 12 1 0 50 High Prairie Mobile 22 2 7 30 Slave Lake Mobile 16 3 2 30 Advance Polls 1095 44 96 2153 TOTALS 3493 240 355 5352