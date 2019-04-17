Lesser Slave Lake Poll by Poll Results [unofficial – 59 of 61 polls reporting]

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Poll – Station			Danielle	Suzette		Vincent	Pat
				Larivee	Powder			Rain		Rehn
				NDP		Independence		Alberta	UCP

 1&5 – Red Earth Creek	   5		  1			  1		  57
 2 – Woodland Cree/Cadotte	  55		  7			  6		  27
 3 – Little Buffalo		  43		  0			  0		   9
 4 – Loon Lake			  33		  0			  0		  41
 6 – Peerless Lake		  41		  0			  1		  24
 7 – Trout Lake		  30		  0			  1		  20
 8 – Chipewyan Lake		   3		  0			  0		   2
 9 - Wabasca			  24		  2			  5		  19
10 – Sandy Lake		  35		  1			  2		  19
11&12 – Mistassiniy Road NW	  60		  3			  3		  57
13&14 – Desmarais N and S	  40		  3			  7		  16
15&16 – Bigstone SE & NW	  33		  0			  6		  19
17 – Atikameg			 125		  3			  4		   5
18 – Gift Lake			 110		  4			  0		  28
19 - Peavine			  93		  6			  3		  73
20 – Prairie Echo		  36		  1			  8		  76
21 – Salt Prairie		  10		  2			  7		  23
22 – Grouard/Kapawe’no	  76		  5			  7		  20
23 – Enilda			  42		 15			  5		 118
24 – High Prairie East	  39		  1			  3		  91
25 – Triangle			  27		 11			  4		 108
26 – High Prairie NE		  40		  3			  2		  55
27 – High Prairie SW		  60		  5			  5		  52
28 – High Prairie NE		  38		  4			  3		  41
29 – High Prairie Highway NE	  60		  2			  5		  43
30 – High Prairie SE		  45		  4			  5		  39
31 – Sunset House		   8		  0			  0		  42
32 – Gilwood			  11		  3			  0		  56
33 – Banana Belt		   8		  3			  1		  33
34 – East Prairie		  46		  5			  3		   8
35 – Sucker Creek		 114		 10			  8		  19
36 – Joussard			  63		 10			  7		  73
37 – Driftpile			 136		  6			 19		   8
38 – Faust			  74		  8			  6		  63
39 – Kinuso NW			 110		  8			  9		 131
40 – Kinuso Rural		  19		  0			  4		  98
41 – Canyon Creek		  14		  3			  9		  81
42 - Widewater			  51		  6			 10		 190
41&43 – S.Lake Rural/Mitsue	  23		  1			  7		  85
44&48 – Flatbush/Smith/Hondo    60		 18			 12		 233
45-47 – Calling Lake		  62		  5			  3		  80
50&51 – Slave Lake Main St. NE  42		  4			  7		 104
52 – Slave Lake Railway NW	  37		  1			  5		  47
53 – Slave Lake SW		  16		  1			  4		  66
54 – Slave Lake RW/ South MS	  23		  1			  6		  72
55 – Slave Lake Springwood	  33		  1			  5		  64
56 – Slave Lake 13 ST SE	  55		  3			  5		 119
57 – Slave Lake Parkdale	  26		  1			  5		  58
58 – Slave Lake 10 AVE SE	  29		  4			 10		  54
59 – Slave Lake 5 ST SE	  28		  2			  6		  68
60 – Slave Lake Main ST. SW	  38		  3			  3		  89
61 – Sawridge Creek South	  19		  0			  3		  66
62 – Special LSL		  12		  1			  0		  50
High Prairie Mobile		  22		  2			  7		  30
Slave Lake Mobile		  16		  3			  2		  30
Advance Polls			1095		 44			 96		2153
TOTALS				3493		240			355		5352

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