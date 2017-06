Elementary Saints enjoy a day in the sun

St. Andrew’s School held its annual track meet for upper elementary students June 2. The day began with rain but organizers examined the weather forecast and proceeded with the meet, which turned out to be a nice day. Students were awarded ribbons for placing in each event.

Following are the results of the St. Andrew’s School track meet held June 2:

Event 8-Year-Old-Girls 9-Year-Old-Girls 10-Year-Old-Girls 11-Year-Old-Girls 11-12-Year-Old-Girls

Long Jump 1. Jewel Chalifoux 1. Elise Ferguson 1. Kelly Cox 1. Jessica Whalen 1. Jessica Gordon

2. Dahlia Allan 2. Georgia Halldorson 2. Kali Brame 2. Mya Fairs-Prasad 2. Kirsten Bruder

3. Kylee Aguilar 3. Hanna MacDougald 3. Jaedyn Noskey 3. Karli Vink 3. Heidi Porisky

4. Callie Calahasen 4. Violeta Vasquez 4. Mischa Deering 4. Whisper Forseille 4. Brielle Kit

Ball Throw 1. Jewel Chalifoux 1. Nya Demeule 1. Jaedyn Noskey 1. Jessica Whalen 1. Kirsten Bruder

2. Lexi Blachford 2. Mariah Patenaude-Pedersen 2. Kelly Cox 2. Brooke Cunningham 2. Jessica Gordon

3. Maybelle Halcrow 3. Reanne Gauchier 3. Franchesca Reyes 3. Karli Vink 3. Gabby Dumont

4. Callie Calahasen 4. Amy Gordon 4. Sasha Gauchier 4. Whisper Forseille 4. Gracie Foster

Javelin 1. Jewel Chalifoux 1. Shaye Cloutier-Baker 1. Kelly Cox 1. Rene Bull 1. Brielle Kit

2. Fayza Simogan 2. Amy Gordon 2. Natalie Stewart 2. Jessica Whalen 2. Jessica Gordon

3. Gillian Blackhurst 3. Jordin Peterson 3. Franchesca Reyes 3. Hannah Turcotte 3. Heidi Porisky

4. Lexi Blachford 4. Reanne Gauchier 4. Alessa Pruden 4. Mya Fairs-Prasad 4. Addi Blachford

4. Ava Kuchuk

50-Metre Sprint 1. Jewel Chalifoux 1. Amy Gordon 1. Kelly Cox 1. Jillian Boerchers 1. Jessica Gordon

2. Maybelle Halcrow 2. Hanna MacDougald 2. Jaedyn Noskey 2. Lexie Stout 2. Brielle Kit

3. Callie Calahasen 3. Elisha Chalifoux 3. Mischa Deering 3. Hannah Turcotte 3. Kirsten Bruder

4. Dahlia Allan 4. Georgia Halldorson 4. Natalie Stewart 4. Jessica Whalen 4. Addi Blachford

400-Metre race 1. Jewel Chalifoux 1. Elisha Chalifoux 1. Kelly Cox 1. Jessica Whalen 1. Brielle Kit

2. Lexi Blachford 2. Shaye Cloutier-Baker 2. Mischa Deering 2. Hannah Turcotte 2. Jessica Gordon

3. Callie Calahasen 3. Amy Gordon 3. Ashley Billings 3. Jillian Boerchers 3. Heidi Porisky

4. JorJa Auger 4. Hanna MacDougald 4. Kali Brame 4. Whisper Forseille 4. Kirsten Bruder

Event 8-Year-Old-Boys 9-Year-Old-Boys 10-Year-Old-Boys 11-Year-Old-Boys 11-12-Year-Old-Boys

Long Jump 1. Kaiden Masson 1. Ethan Beaver 1. Kayle Rothwell 1. Andrew Gauchier 1. Beyers Fourie

2. Gilbert Ferguson 2. Nevin Herr 2. Jed Madrilejos 2. Tanner Laurin 2. Coby Masson

3. Jaryn Cloutier-Knibb 3. Taylor Copeland 3. Nolan Hamelin 3. Chad Strebchuk 3. Austin Brame

4. Kahlen Letendre 4. Reid Oliver 4. Brokdy Kit 4. Jaylen Halcrow 4. Korven Herr

Ball Throw 1. Kahlen Letendre 1. Nechako Hamelin 1. Nolen Hamelin 1. Andrew Gauchier 1. Darius Baker

2. Kaiden Masson 2. Tarek Laurin 2. Keaton Baker 2. Chad Strebchuk 2. Beyers Fourie

3. Gilbert Ferguson 3. Kashton Davidson 3. Brody Kit 3. Tanner Laurin 3. Kaylin Marquardt

4. Jaryn Cloutier-Knibb 4. Taylor Copeland 4. Cameron Patenaude-Pedersen 4. Alex Linteris 4. Korven Herr

Javelin 1. Kahlen Letendre 1. Taylor Copeland 1. Cameron Patenaude-Pedersen 1. Tanner Laurin 1. Darius Baker

2. Kaiden Masson 2. Vince Paulino 1. Kayle Rothwell 2. Chad Strebchuk 2. Kaylin Marquardt

3. Jaryn Cloutier-Knibb 3. Reid Oliver 3. Nolen Hamelin 3. Edmond Willier 3. Korven Herr

4. Gilbert Ferguson 4. Xander Badger-Wolfe 4. Isaiah Halcrow 4. Tristen Stout 4. Sebastien Vasquez

5. Keaton Baker

50-Metre Sprint 1. Kaiden Masson 1. Taylor Copeland 1. Kayle Rothwell 1. Andrew Gauchier 1. Coby Masson

2. Gilbert Ferguson 2. Ethan Beaver 2. Blair Masson 2. Franci Simogan 2. Korven Herr

3. Kahlen Letendre 3. Kashton Davidson 3. Isaiah Halcrow 3. Aidon Toner 3. Austin Brame

4. Jaryn Cloutier-Knibb 4. Declan Bruce 4. Keaton Baker 4. Tanner Laurin 4. Beyers Fourie

4. Chad Strebchuk

400-Metre race 1. Kaiden Masson 1. Taylor Copeland 1. Kayle Rothwell 1. Andrew Gauchier 1. Coby Masson

2. Kahlen Letendre 2. Declan Bruce 2. Keaton Baker 2. Franci Simogan 2. Korven Herr

3. Gilbert Ferguson 3. Kashton Davidson 3. Brody Kit 3. Chad Strebchuk 3. Austin Brame

4. Jaryn Cloutier-Knibb 4. Reid Oliver 4. Cameron Patenaude-Pedersen 4. Tanner Laurin 4. Sebastien Vasquez