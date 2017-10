Election Results for Town of High Prairie, Big Lakes County & HPSD

Please note: voting results will be posted to this page as soon as they are available

– Last Updated: 8:15

Town of High Prairie

Candidates for Mayor

[1 to be elected]

1. Linda Cox 25

2. Brian Panasiuk 40

Candidates for Council

[6 to be elected]

1. Ross Burgar – All too close to count – about 15 votes each

2. Donna Deynaka

3. Brian Gilroy

4. Aaron Klassen

5. Michael Long

6. Arlen Quartly

7. Debbie Rose

8. Barry Sharkawi

9. Judy Stenhouse

Big Lakes County

Enilda/Big Meadow

[1 to be elected]

1. Donald Bissell

2. Ron Matula

Faust

[1 to be elected]

1. Christopher Brown

2. Robert Nygaard

Gilwood/Triangle

1. Ken Matthews [Elected by Acclamation]

Grouard

[1 to be elected]

1. Frank “Manny” Chalifoux

2. Michael Courtoreille

3. Jesse Lamouche

4. Frank Sutherland

5. Priscilla “Rudy” Sutherland

6. Fern Welch

High Prairie East/Banana Belt

1. Don Charrois [Elected by Acclamation]

Joussard

[1 to be elected]

1. Angela Paul

2. Edward Podollan

3. Richard Simard

Kinuso

[1 to be elected]

1. Scott Astle

2. Ken Killeen

Prairie Echo/Salt Prairie

1. David Marx [Elected by Acclamation]

South Sunset House/Gilwood

1. Ann Stewart [Elected by Acclamation]

High Prairie School Division

Ward 2 – High Prairie

[2 to be elected]

1. Dustin Burgar

2. Joyce Dvornek

3. Tammy Henkel

4. Barry Sharkawi

5. Adrian Wong

Ward 3 – Joussard

[1 to be elected]

1. Lorrie Shelp

2. Rudy Willier

East Prairie Metis Settlement

[Chair elected from within council]

[5 to be elected]

1. Gaye Anderson

2. Shelly Auger

3. Douglas Bellerose

4. Ronald Bellerose

5. Marcel Desjarlais

6. Colette Duh

7. Charles Haggerty

8. Louis Haggerty

9. Violet Hagerty

10. Jesse Emard

11. Karen L’Hirondelle

12. Muriel L’Hirondelle

13. Wade L’Hirondelle

14. Peter Patenaude

15. Victor Prinz

16. Brian Supernault

17. Harry Supernault

18. Merle Supernault

19. Raymond Supernault

20. Lisa Marie Wilton

Gift Lake Metis Settlement

[Chair elected from within council]

Edward B. Anderson

Jason W. Anderson

Leonard M. Anderson

Melvin Anderson

Teresa Anderson

Lester Calaheson

Kelly Cunningham

Glenn “Teeny” Laderoute

Donna Lakey

Dave L. Lamouche

Howard D. Shaw

Art Tompkins

Peavine Metis Settlement

[Chair elected from within council]

TBA

Northland School Division

Ward 3 – Gift Lake – Peavine

[1 to be elected]

1. Randy Anderson

2. Ken Shaw

Ward 4 – East Prairie – Grouard

[1 to be elected]

1. Frank “Manny” Chalifoux

2. Jesse Lamouche

3. Lana L’Hirondelle

Ward 5 – Peerless Lake – Trout Lake – Little Buffalo

[1 to be elected]

1. Louis Cardinal

2. Violet Cardinal