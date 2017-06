Following are the results of the East Peace District 4-H Club Achievement Day Show and Sale held at the High Prairie Agriplex on Saturday, June 3:Following are the results of the East Peace District 4-H Club Achievement Day Show and Sale held at the High Prairie Agriplex on Saturday, June 3:

Coyote Acres 4-H Club

Category Winners

Heifer Class 1. Roy Verstappen

2. Brooke Monteith

Cow/Calf 1. Sunni Mason

Supreme Female 1. Sunni Mason

2. Jess Verstappen

Junior Grooming – Beef Project 1. Brenden Kasinec

2. Kolton Krystal

Junior Showmanship – Beef Project 1. Summer Mason

2. Brenden Kasinec

Senior Grooming – Beef Project 1. Taylor Blackhurst

2. Brooke Monteith

Senior Showmanship – Beef Project 1. Jess Verstappen

2. Sunni Mason

Fed Steer Conformation 1. Taylor Blackhurst

2. Chase Blackhurst

Rate of Gain – Fed Steer 1. Tyler/Summer Mason

Multi-Judging Class – 1 JR 1. Ryan Hendry

Multi-Judging Class – 2 JR 1. Kolten Krystal

Multi-Judging Class – 1 INT 1. Shelby Cook

Multi-Judging Class – 2 INT 1. Sam Holleis

Multi-Judging Class – 1 SR 1. Roy Vestappen

Multi-Judging Class – 2 SR 1. Brooke Monteith

Kinuso Lakeside 4-H Club

Category Winners

Heifer Class 1. Brailey Klassen

2. Janaya Klassen

Cow/Calf 1. Emily Plante

Supreme Female 1. Brailey Klassen

2. Janaya Klassen

Junior Grooming – Beef Project 1. Samuel Plante

2. Trae Klassen

Junior Showmanship – Beef Project 1. Blake Williams

2. Samuel Plante

Senior Grooming – Beef Project 1. Janaya Klassen

2. Emily Bittord

Senior Showmanship – Beef Project 1. Emily Bittorf

2. Janaya Klassen

Fed Steer Conformation 1. Kaden Klassen

2. Emily Bittord

Rate of Gain – Fed Steer 1. Kaden Klassen

Multi-Judging Class – 1 JR 1. MacKenzie Plante

Multi-Judging Class – 2 JR 1. Blake Williams

Multi-Judging Class – 1 INT 1. Miranda Samuelson

Multi-Judging Class – 2 INT 1. Emily Plante

Multi-Judging Class – 1 SR 1. Brailey Klassen

Multi-Judging Class – 2 SR 1. Emily Bittorf

East Peace District Placing

[CA – Coyote Acres; KL – Kinuso Lakeside]

Category Winners

Heifer Class 1. Brailey Klassen [KL]

2. Janaya Klassen [KL]

Cow/Calf 1. Sunni Mason [CA]

Supreme Female 1. Sunni Mason [CA]

2. Brailey Klassen [KL]

Junior Grooming – Beef Project 1. Brenden Kasinec [CA]

2. Trae Klassen [KL]

Junior Showmanship – Beef Project 1. Blake Williams [KL]

2. Summer Mason [CA]

Senior Grooming – Beef Project 1. Janaya Klassen [KL]

2. Emily Bittorf KL]

Senior Showmanship – Beef Project 1. Jess Verstappen [CA]

2. Janaya Klassen [KL]

Fed Steer Conformation 1. Kaden Klassen [KL]

2. Taylor Blackhurst [CA]

Rate of Gain – Fed Steer 1. T.-Summer Mason [KL]

Multi-Judging Class – 1 JR 1. Ryan Hendry [CA]

Multi-Judging Class – 2 JR 1. Kolten Krystal [CA]

Multi-Judging Class – 1 INT 1. M.Samuelson [KL]

Multi-Judging Class – 2 INT 1. Shelby Cook [CA]

Multi-Judging Class – 1 SR 1. Roy Verstappen [CA]

Multi-Judging Class – 2 SR 1. Brooke Monteith [CA]

Coyote Acres Sheep Show

Category Winners

Ewe Lamb 1. Jess Verstappen

2. Ramona Bokhout

Yearling Ewe With Lamb[s] at Foot 1. Ramona Bokhout

Supreme Female 1. Jess Verstappen

2. Ramona Bokhout

Junior Grooming – Sheep 1. Kelly Cox

2. Konnor Killoran

Junior Showmanship – Sheep 1. Kelly Cox

2. Ryan Hendry

Senior Grooming – Sheep 1. Roy Verstappen

2. Madison Conrad

Senior Showmanship – Sheep 1. Jess Verstappen

2. Brooke Monteith

Sheep Conformation 1. Madison Conrad

2. Roy Verstappen

Rate of Gain – Sheep 1. Madison Conrad