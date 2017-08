Dolphins win 32 races at annual meet

High Prairie Dolphins swimmers enjoyed outstanding results at their swim meet July 22. Dolphins won 32 individual races, placed second in 28 others and third in 17 more races. Also, relay teams placed first in 10 races and second on another. Please see complete results below. In all, 546 different swims took place at the meet.

High Prairie Dolphins Swim Meet results

Swimmer Event Time Fin

Georgia Haas Girl’s 6 & under 50-M back 1:26.55 4

Georgia Haas Girl’s 6 & under 50-M free 1:37.67 4

Georgia Haas Girl’s 6 & under 25-M f-board 38.69 5

Georgia Haas Girl’s 6 & under 25-M back 40.95 5

Georgia Haas Girl’s 6 & under 25-M free 47.85 5

– – – – – – – – – – – – – – –

Hattie Martinson Girl’s 6 & under 25-M f-board 1:09.71 7

Hattie Martinson Girl’s 6 & under 25-M back 49.11 8

Hattie Martinson Girl’s 6 & under 25-M free 59.81 8

– – – – – – – – – – – – – – –

Pyper Martinson Girl’s 6 & under 50-M free 55.77 1

Pyper Martinson Girl’s 6 & under 25-M back 27.80 1

Pyper Martinson Girl’s 6 & under 50-M back 56.38 1

Pyper Martinson Girl’s 6 & under 25-M free 24.16 1

– – – – – – – – – – – – – – –

Ferrah Savill Girl’s 6 & under 25-M free 31.57 2

Ferrah Savill Girl’s 6 & under 50-M free 1:08.55 2

Ferrah Savill Girl’s 6 & under 50-M back 1:02.82 2

Ferrah Savill Girl’s 6 & under 25-M back 31.27 2

Ferrah Savill Girl’s 6 & under 25-M f-board 38.30 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Kalliope Wong Girl’s 6 & under 25-M f-board 38.04 3

Kalliope Wong Girl’s 6 & under 25-M back 44.52 6

Kalliope Wong Girl’s 6 & under 25-M free 52.97 7

– – – – – – – – – – – – – – –

Morgan Jones Girl’s 7-8 25-M back 25.31 1

Morgan Jones Girl’s 7-8 25-M free 21.48 2

Morgan Jones Girl’s 7-8 50-M back 56.86 2

– – – – – – – – – – – – – – –

Keya Willier Girl’s 7-8 50-M back 55.45 1

Keya Willier Girl’s 7-8 25-M free 20.93 1

Keya Willier Girl’s 7-8 25-M breast 30.02 1

– – – – – – – – – – – – – – –

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 25-M breast 46.18 10

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 25-M fly 32.50 10

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 25-M back 30.65 12

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 50-M free 58.86 12

– – – – – – – – – – – – – – –

Hannah Haas Girl’s 9-10 50-M back 42.91 1

Hannah Haas Girl’s 9-10 100-M medley 1:38.78 1

Hannah Haas Girl’s 9-10 25-M back 20.39 2

Hannah Haas Girl’s 9-10 200-M free 3:11.02 3

– – – – – – – – – – – – – – –

Dylan Hicks Girl’s 9-10 50-M back 1:07.30 7

Dylan Hicks Girl’s 9-10 25-M back 29.83 11

Dylan Hicks Girl’s 9-10 50-M free 59.69 13

– – – – – – – – – – – – – – –

Emma McLaren Girl’s 9-10 50-M back 55.75 5

Emma McLaren Girl’s 9-10 50-M free 49.25 9

Emma McLaren Girl’s 9-10 25-M back 25.56 10

– – – – – – – – – – – – – – –

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 50-M back 52.01 5

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 100-M free 1:39.70 6

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 50-M fly 55.43 6

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 50-M free 44.22 8

– – – – – – – – – – – – – – –

Elle MacIntosh Girl’s 11-12 100-M breast 2:04.99 5

Elle MacIntosh Girl’s 11-12 50-M free 42.84 7

– – – – – – – – – – – – – – –

Finn Marko Girl’s 11-12 50-M free 33.78 1

Finn Marko Girl’s 11-12 100-M free 1:18.76 1

Finn Marko Girl’s 11-12 50-M breast 46.75 2

Finn Marko Girl’s 11-12 50-M back 39.03 2

– – – – – – – – – – – – – – –

Heidi Porisky Girl’s 11-12 100-M back 1:35.22 2

Heidi Porisky Girl’s 11-12 100-M fly 1:50.55 2

Heidi Porisky Girl’s 11-12 50-M fly 45.34 3

Heidi Porisky Girl’s 11-12 50-M free 39.46 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Danielle Beaver Girl’s 13-14 100-M free 1:25.23 2

Danielle Beaver Girl’s 13-14 50-M back 44.86 2

Danielle Beaver Girl’s 13-14 50-M fly 40.85 4

Danielle Beaver Girl’s 13-14 50-M free 36.88 6

– – – – – – – – – – – – – – –

Abbie Cottingham Girl’s 13-14 100-M breast 1:43.45 1

Abbie Cottingham Girl’s 13-14 200-M free 2:47.46 2

Abbie Cottingham Girl’s 13-14 50-M fly 40.05 3

– – – – – – – – – – – – – – –

Kaylee Ferguson Girl’s 13-14 50-M back 47.01 3

Kaylee Ferguson Girl’s 13-14 50-M breast 54.34 4

Kaylee Ferguson Girl’s 13-14 100-M back 1:45.99 6

Kaylee Ferguson Girl’s 13-14 50-M free 43.80 8

– – – – – – – – – – – – – – –

Hope Keshen Girl’s 13-14 100-M medley 1:31.97 2

Hope Keshen Girl’s 13-14 50-M fly 39.76 2

Hope Keshen Girl’s 13-14 50-M free 36.21 3

Hope Keshen Girl’s 13-14 200-M free 2:58.17 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Brooke Greer Girl’s 17 & U 1,500-M free 22:34.32 1

Brooke Greer Girl’s 13-14 200-M free 2:37.22 1

Brooke Greer Girl’s 13-14 100-M back 1:22.79 2

Brooke Greer Girl’s 13-14 400-M free 5:39.39 1

– – – – – – – – – – – – – – –

Emily Norgaard Girl’s 17 & U 1,500-M free 23:48.43 2

Emily Norgaard Girl’s 13-14 100-M back 1:23.93 3

Emily Norgaard Girl’s 13-14 400-M free 6:04.13 3

Emily Norgaard Girl’s 13-14 50-M free 36.29 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Daisy Porisky Girl’s 13-14 50-M fly 33.79 1

Daisy Porisky Girl’s 13-14 100-M back 1:16.33 1

Daisy Porisky Girl’s 13-14 50-M back 35.00 1

Daisy Porisky Girl’s 13-14 50-M free 30.69 2

– – – – – – – – – – – – – – –

Madison Price Girl’s 13-14 50-M back 47.61 4

Madison Price Girl’s 13-14 100-M back 1:41.36 5

Madison Price Girl’s 13-14 100-M medley 1:44.94 5

Madison Price Girl’s 13-14 200-M free 3:18.38 5

– – – – – – – – – – – – – – –

Rhys MacIntosh Girl’s 15-17 50-M breast 54.10 3

Rhys MacIntosh Girl’s 15-17 100-M medley 1:57.24 3

Rhys MacIntosh Girl’s 15-17 50-M back 46.78 4

Rhys MacIntosh Girl’s 15-17 50-M free 41.42 5

– – – – – – – – – – – – – – –

Julia Smith Girl’s 15-17 50-M free 37.70 2

Julia Smith Girl’s 15-17 50-M back 41.74 2

Julia Smith Girl’s 15-17 50-M fly 43.45 2

– – – – – – – – – – – – – – –

Ericson Park Boy’s 6 U under 25-M free 49.35 3

Ericson Park Boy’s 6 U under 25-M f-board 52.35 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Jarett Hicks Boy’s 7-8 50-M back 1:06.87 4

Jarett Hicks Boy’s 7-8 25-M free 45.17 7

Jarett Hicks Boy’s 7-8 25-M back 33.24 7

Jarett Hicks Boy’s 7-8 50-M free 1:41.32 7

– – – – – – – – – – – – – – –

Brady Park Boy’s 7-8 25-M fly 24.12 1

Brady Park Boy’s 7-8 25-M back 22.71 1

Brady Park Boy’s 7-8 50-M back 48.11 1

Brady Park Boy’s 7-8 100-M medley 1:56.40 1

– – – – – – – – – – – – – – –

Nolen Perley Boy’s 7-8 25-M free 28.87 3

Nolen Perley Boy’s 7-8 50-M free 1:05.97 4

Nolen Perley Boy’s 7-8 25-M back 32.08 5

Nolen Perley Boy’s 7-8 50-M back 1:09.36 5

– – – – – – – – – – – – – – –

James Skoreyko Boy’s 7-8 25-M free 32.12 5

James Skoreyko Boy’s 7-8 50-M back 1:23.79 6

James Skoreyko Boy’s 7-8 50-M free 1:19.63 6

James Skoreyko Boy’s 7-8 25-M back 37.70 8

– – – – – – – – – – – – – – –

Nevin Herr Boy’s 9-10 25-M back 25.82 3

Nevin Herr Boy’s 9-10 50-M back 1:00.44 4

Nevin Herr Boy’s 9-10 50-M free 52.91 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Kruz Marko Boy’s 9-10 25-M breast 27.28 1

Kruz Marko Boy’s 9-10 50-M free 50.65 3

Kruz Marko Boy’s 9-10 50-M breast 1:06.37 3

Kruz Marko Boy’s 9-10 100-M medley 2:03.13 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Connor Norgaard Boy’s 11-12 100-M back 1:52.52 2

Connor Norgaard Boy’s 11-12 100-M medley 2:12.43 4

Connor Norgaard Boy’s 11-12 50-M back 50.65 5

Connor Norgaard Boy’s 11-12 50-M free 55.83 5

– – – – – – – – – – – – – – –

Diesel Willier Boy’s 11-12 100-M medley 1:35.65 1

Diesel Willier Boy’s 12 & under 400-M free 6:25.28 1

Diesel Willier Boy’s 11-12 200-M free 3:02.72 2

Diesel Willier Boy’s 11-12 50-M back 49.17 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Ethan McLaren Boy’s 13-14 50-M free 30.27 1

Ethan McLaren Boy’s 13-14 50-M fly 33.92 1

Ethan McLaren Boy’s 13-14 100-M breast 1:33.49 2

Ethan McLaren Boy’s 13-14 100-M free 1:08.40 2

– – – – – – – – – – – – – – –

Michael Smith Boy’s 13-14 100-M fly 1:16.69 1

Michael Smith Boy’s 13-14 100-M back 1:15.38 1

Michael Smith Boy’s 13-14 200-M medley 2:41.48 1

Michael Smith Boy’s 13-14 100-M medley 1:15.00 1

– – – – – – – – – – – – – – –

Kelten Herr Boy’s 15-17 50-M back 40.59 1

Kelten Herr Boy’s 15-17 50-M fly 46.06 1

Kelten Herr Boy’s 15-17 100-M breast 1:35.78 3

Kelten Herr Boy’s 15-17 100-M free 1:13.09 3

High Prairie Dolphins’ Relay results

Team Event Time Fin

Girl’s 8 & under 100-M medley relay 2:08.55 1

[Morgan Jones, Pyper Martinson, Ferrah Savill, Keya Willier]

– – – – – – – – – – – – – – –

Girl’s 12 & under 200-M medley relay 3:05.41 1

[Hannah Haas, Elle MacIntosh, Finn Marko, Heidi Porisky]

– – – – – – – – – – – – – – –

Girl’s 14 & under 200-M medley relay 2:41.00 1

[Danielle Beaver, Abbie Cottingham, Hope Keshen, Emily Norgaard]

– – – – – – – – – – – – – – –

Girl’s 17 & under 200-M medley relay 3:08.54 1

[Kaylee Ferguson, Rhys MacIntosh, Madison Price, Julia Smith]

– – – – – – – – – – – – – – –

Girl’s 8 & under 100-M freestyle relay 1:48.00 1

[Morgan Jones, Pyper Martinson, Ferrah Savill, Keya Willier]

– – – – – – – – – – – – – – –

Girl’s 17 & under 200-M freestyle relay 2:44.38 1

[Kaylee Ferguson, Rhys MacIntosh, Madison Price, Julia Smith]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 14 & under 200-M medley relay 2:22.17 1

[Daisy Porisky, Brooke Greer, Emma McLaren, Michael Smith]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 12 & Under 200-M freestyle relay 2:38.51 1

[Hannah Hass, Elle MacIntosh, Fin Marko, Heidi Porisky]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 12 & Under 200-M freestyle relay 3:36.44 4

[Rheanna Bowdridge, M. Calliou-Roach, Dylan Hicks, Emma McLaren]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 14 & under 200-M freestyle relay 2:05.57 1

[Brooke Greer, Ethan McLaren, Daisy Porisky, Michael Smith]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 14 & under 200-M freestyle relay 2:25.24 2

[Danielle Beaver, Abbie Cottingham, Hope Keshen, Emily Norgaard]

– – – – – – – – – – – – – – –

Boy’s 10 & under 100-M freestyle relay 1:34.76 1

[Nevin Herr, Kruz Marko, Brady Park, Nolen Perley]