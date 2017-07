High Prairie Dolphins’ Valleyview Swim Meet results

Following are the results of High Prairie Dolphins’ swimmers at the Valleyview Vipers Swim Meet July 8:

Swimmer Event Time Fin

Lexi Flett Girl’s 6 & under 25-M back 36.30 2

Lexi Flett Girl’s 6 & under 25-M f-board 46.04 2

Lexi Flett Girl’s 6 & under 50-M back 1:18.63 2

Lexi Flett Girl’s 6 & under 25-M free 48.39 3

– – – – – – – – – – – – – – –

Hattie Martinson Girl’s 6 & under 25-M f-board 1:07.22 3

Hattie Martinson Girl’s 6 & under 25-M free 1:18.01 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Pyper Martinson Girl’s 6 & under 50-M back 1:01.21 1

Pyper Martinson Girl’s 6 & under 25-M free 26.14 1

Pyper Martinson Girl’s 6 & under 25-M back 29.80 1

Pyper Martinson Girl’s 6 & under 50-M free 1:00.31 1

– – – – – – – – – – – – – – –

Mun Mun Sharkawi Girl’s 7-8 50-M free 50.01 1

Mun Mun Sharkawi Girl’s 7-8 25-M free 22.88 1

Mun Mun Sharkawi Girl’s 7-8 50-M back 1:01.04 1

– – – – – – – – – – – – – – –

Mischa Deering Girl’s 9-10 100-M free 1:30.61 1

Mischa Deering Girl’s 9-10 50-M fly 47.07 2

Mischa Deering Girl’s 9-10 50-M breast 51.88 2

Mischa Deering Girl’s 9-10 25-M fly 20.03 2

Mischa Deering Girl’s 9-10 25-M free 18.86 3

– – – – – – – – – – – – – – –

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 25-M back 29.83 5

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 50-M back 1:04.22 7

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 25-M breast 42.14 8

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 25-M free 25.48 12

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 50-M free 59.03 13

– – – – – – – – – – – – – – –

Dylan Hicks Girl’s 9-10 25-M back 31.14 7

Dylan Hicks Girl’s 9-10 50-M back 1:08.30 9

Dylan Hicks Girl’s 9-10 25-M free 25.10 11

Dylan Hicks Girl’s 9-10 50-M free 59.96 14

– – – – – – – – – – – – – – –

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 50-M fly 54.59 4

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 50-M back 56.81 4

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 50-M free 45.35 5

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 100-M free 1:42.44 7

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 25-M free 19.19 7

– – – – – – – – – – – – – – –

Elle MacIntosh Girl’s 11-12 50-M breast 54.75 4

Elle MacIntosh Girl’s 11-12 100-M free 1:37.08 4

Elle MacIntosh Girl’s 11-12 50-M back 57.45 5

Elle MacIntosh Girl’s 11-12 100-M breast 2:03.18 5

Elle MacIntosh Girl’s 11-12 25-M free 18.97 6

– – – – – – – – – – – – – – –

Finn Marko Girl’s 11-12 100-M breast 1:47.17 1

Finn Marko Girl’s 11-12 50-M breast 47.22 1

Finn Marko Girl’s 11-12 25-M free 15.61 1

Finn Marko Girl’s 11-12 50-M fly 38.81 1

Finn Marko Girl’s 11-12 200-M medley 3:17.18 1

– – – – – – – – – – – – – – –

Ella Deering Girl’s 13-14 50-M fly 37.07 1

Ella Deering Girl’s 13-14 50-M back 36.44 1

Ella Deering Girl’s 13-14 50-M breast 46.84 1

Ella Deering Girl’s 13-14 100-M back 1:20.33 1

Ella Deering Girl’s 13-14 25-M free 15.45 2

– – – – – – – – – – – – – – –

Kaylee Ferguson Girl’s 13-14 100-M back 1:43.57 3

Kaylee Ferguson Girl’s 13-14 50-M back 45.85 5

Kaylee Ferguson Girl’s 13-14 25-M free 21.01 6

– – – – – – – – – – – – – – –

Amira Sharkawi Girl’s 13-14 100-M breast 1:43.48 1

Amira Sharkawi Girl’s 13-14 100-M back 1:38.78 2

Amira Sharkawi Girl’s 13-14 100-M free 1:36.43 2

Amira Sharkawi Girl’s 13-14 25-M free 18.22 4

Amira Sharkawi Girl’s 13-14 50-M free 41.80 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Amellia Vanderwell Girl’s 13-14 100-M medley 1:36.75 1

Amellia Vanderwell Girl’s 13-14 100-M fly 1:39.56 1

Amellia Vanderwell Girl’s 13-14 50-M fly 42.09 2

Amellia Vanderwell Girl’s 13-14 100-M breast 1:51.72 3

Amellia Vanderwell Girl’s 13-14 25-M free 18.83 5

– – – – – – – – – – – – – – –

Rhys MacIntosh Girl’s 15-17 100-M breast 2:02.50 3

Rhys MacIntosh Girl’s 15-17 100-M free 1:39.96 4

Rhys MacIntosh Girl’s 15-17 25-M free 19.30 4

Rhys MacIntosh Girl’s 15-17 50-M back 51.52 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Malakae Sharkawi Girl’s 15-17 25-M free 15.44 1

Malakae Sharkawi Girl’s 15-17 50-M fly 37.67 1

Malakae Sharkawi Girl’s 15-17 100-M breast 1:33.56 1

Malakae Sharkawi Girl’s 15-17 100-M medley 1:24.16 1

Malakae Sharkawi Girl’s 15-17 50-M free 33.93 1

– – – – – – – – – – – – – – –

Ericson Park Boy’s 6 & under 25-M f-board 1:00.17 3

Ericson Park Boy’s 6 & under 25-M free 56.01 4

Ericson Park Boy’s 6 & under 25-M back 1:36.02 5

– – – – – – – – – – – – – – –

Jarett Hicks Boy’s 7-8 50-M back 1:32.83 5

Jarett Hicks Boy’s 7-8 25-M back 42.18 6

Jarett Hicks Boy’s 7-8 50-M free 1:33.47 7

Jarett Hicks Boy’s 7-8 25-M free 48.20 8

– – – – – – – – – – – – – – –

Brady Park Boy’s 7-8 100-M medley 2:04.33 1

Brady Park Boy’s 7-8 50-M back 52.23 1

Brady Park Boy’s 7-8 25-M back 22.78 1

Brady Park Boy’s 7-8 25-M free 21.81 3

– – – – – – – – – – – – – – –

Nolen Perley Boy’s 7-8 50-M free 1:11.16 3

Nolen Perley Boy’s 7-8 50-M back 1:13.15 4

Nolen Perley Boy’s 7-8 25-M back 34.12 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Nevin Herr Boy’s 9-10 25-M free 23.03 4

Nevin Herr Boy’s 9-10 50-M free 54.35 5

Nevin Herr Boy’s 9-10 25-M back 26.97 6

Nevin Herr Boy’s 9-10 50-M back 59.20 6

– – – – – – – – – – – – – – –

Kruz Marko Boy’s 9-10 25-M free 20.26 2

Kruz Marko Boy’s 9-10 50-M free 47.55 2

Kruz Marko Boy’s 9-10 100-M free 1:45.82 3

– – – – – – – – – – – – – – –

Kayle Rothwell Boy’s 9-10 50-M back 45.90 1

Kayle Rothwell Boy’s 9-10 25-M free 17.93 1

Kayle Rothwell Boy’s 9-10 50-M fly 1:00.99 1

Kayle Rothwell Boy’s 9-10 100-M free 1:27.67 1

Kayle Rothwell Boy’s 9-10 25-M back 21.75 2

– – – – – – – – – – – – – – –

Kamoule Sharkawi Boy’s 11-12 100-M free 1:54.92 3

Kamoule Sharkawi Boy’s 11-12 50-M back 1:00.86 3

Kamoule Sharkawi Boy’s 11-12 50-M breast 1:02.31 3

Kamoule Sharkawi Boy’s 11-12 50-M free 53.39 4

Kamoule Sharkawi Boy’s 11-12 25-M free 22.41 5

– – – – – – – – – – – – – – –

Kelten Herr Boy’s 15-17 100-M medley 1:27.51 2

Kelten Herr Boy’s 15-17 50-M free 33.63 2

Kelten Herr Boy’s 15-17 50-M back 43.76 2

Kelten Herr Boy’s 15-17 50-M breast 43.10 2

Kelten Herr Boy’s 15-17 25-M free 14.29 3

High Prairie Dolphins’ Relay results

Following are the results of High Prairie Dolphins’ relay teams at the Valleyview Vipers Swim Meet July 8:

Team Event Time Fin

Girl’s 12 & under 200-M medley relay 3:57.27 3

[Rheanna Bowdridge, Mischa Deering, Dylan Hicks, Elle MacIntosh]

– – – – – – – – – – – – – – –

Girl’s 14 & under 200-M medley relay 2:50.39 1

[Ella Deering, Finn Marko, Amira Sharkawi, Amellia Vanderwell]

– – – – – – – – – – – – – – –

Girl’s 12 & under 200-M freestyle relay 3:27.08 2

[Rheanna Bowdridge, Mischa Deering, Dylan Hicks, Elle MacIntosh]

– – – – – – – – – – – – – – –

Girl’s 14 & under 200-M freestyle relay 2:38.91 1

[Ella Deering, Kaylee Ferguson, Finn Marko, Amellia Vanderwell]

– – – – – – – – – – – – – – –

Boy’s 10 & Under 100-M freestyle relay 1:26.54 1

[Nevin Herr, Kruz Marko, Brady Park, Kayle Rothwell]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 17 & under 200-M medley relay 2:57.33 1

[Kelten Herr, Rhys MacIntosh, Kamoule Sharkawi, Malakae Sharkawi]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 17 & under 200-M freestyle relay 2:40.78 2

[Kelten Herr, Rhys MacIntosh, Kamoule Sharkawi, Malakae Sharkawi