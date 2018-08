Dolphins qualify 47 swimmers for provincials

Richard Froese

South Peace News

A record 47 High Prairie Dolphins qualified for the Alberta Summer Swimming Championships in Edmonton, Aug. 17-19.



The Dolphins earned the right at the Peace regional swim meet Aug. 10-12 in Grande Prairie.



“We’ve got lots of medal contenders at provincials,” says head coach Jenelle Gallivan.



Last year, the club brought home five medals from four swimmers, including four silver and one bronze.



For the third successive year, the Dolphins also finished first in aggregate points with 885.5 ahead of the Grande Prairie Aquarians (790.5) and third place Beaverlodge Barracudas (556).



Other teams included the High Level Stingrays (374), the Fairview Olympians (373), the Slave Lake Sharks (304), the Peace River Porpoises (213), the Grimshaw Gators (202), the Valleyview Vipers (179), the Spirit River Seawolves (96) and the Falher Smoky River Manatees (90).

Here’s a rundown of results from the regional meet.

-Girls’ 6-and-under 25 metre freestyle – 3. Hattie Martinson (29.87). 3. Georgia Haas (30.19), 5. Lexi Flett (34.60). Cealey Herr (35.03).



-Boys’ 6-and-under 25m freestyle – 4. Ericson Park (33.47).



-Girls’ 7 and 8 25m freestyle – 4. Pyper Martinson (19.94), 8. Brooklyn McIntyre (23.68).



-Girls’ 9-10 50m freestyle – 6. Keya Willier (41.67).



-Boys’ 9-10 50m freestyle – 6. Kashton Davidson (39.41).



-Boys’ 11-12 50m freestyle – 3. Seth Flett (37.60).



-Girls’ 13-14 50m freestyle – 2. Finn Marko (30.73), 4. Abbie Cottingham (33.31).



-Girls’ 15-17 50m freestyle – 1. Brooke Greer (32.26), 2. Malakae Sharkawi (32.98).



-Boys’ 15-17 50m freestyle – 1. Cole Isaac (29.08), 3. Corey Isaac (30.17).



-Girls’ 18-and-over 50m freestyle – 1. Celine Traster (30.16).



-Boys’ 18-and-over 50m freestyle – 2. Larkin Stokes (27.87).



-Girls’ 6-and-under 50m freestyle – 3. Georgia Haas (1:02.97), 4. Hattie Martinson (1:15.01), 5. Lexi Flett (1:23.77), 6. Cealey Herr (1:34.31).



-Boys’ 6-and-under 50m freestyle – 6. Ericson Park (1:24.39).



-Girls’ 7-8 50m freestyle – 3. Pyper Martinson (43.60), 7. Brooklyn McIntyre (1:04.18).



-Boys’ 7-8 50m freestyle – 6. Declan Haire (1:03.45).



-Girls’ 9-10 100m freestyle – 5. Keya Willier (1:41.27).



-Boys’ 9-10 100m freestyle – 3. Taylor Copeland (1:31.52), 4. Kashton Davidson (1;32.58).



-Boys’ 11-12 100m freestyle – 3. Diesel Willier (1:15.64), 6. Seth Flett (1:27.53).



-Girls’ 13-14 100m freestyle -. 2. Abbie Cottingham (1:13.22), 4. Elle MacIntosh (1:20.34).



-Girls’ 15-17 100m freestyle – 1. Brooke Greer (1:11.51).



-Boys’ 15-17 100m freestyle – 1. Ethan McLaren (1:04.52), 2. Jacob Gibb (1:11.86).



-Girls’ 9-10 200m freestyle – 3. Keya Willier (3:28.44).



-Boys’ 9-10 200m freestyle – 2. Taylor Copeland (3:21.15).



-Girls’ 11-12 200m freestyle – 3. Hannah Haas (2:54.23).



-Boys’ 11-12 200m freestyle – 4. Seth Flett (3:05.67), 8. Kamoule Sharkawi (3:50.01).



-Girls; 13-14 200m freestyle – 1. Finn Marko (2:33.64), 3. Elle MacIntosh (3:01.45).



-Boys’ 13-14 200m freestyle – 6. Connor Norgaard (3:49.56).



-Girls’ 15-17 200m freestyle – 1. Brooke Greer (2:43.90).



-Boys’ 15-17 200m freestyle – 2. Cole Isaac (2:34.35), 4. Corey Isaac (2:49.53).



-Girls’ 18-and-over 200m freestyle – 1. Celine Traster (2:27.61).



-Boys’ 12-and-under 400m freestyle – 2. Diesel Willier (6:03.86).



-Girls’ 13-14 400m freestyle – 1. Finn Marko (5:23.89), 2. Abbie Cottingham (6:13.37), 3. Elle MacIntosh (6:15.69).



-Girls’ 15-17 400m freestyle – 1. Brooke Greer (5:53.09), 2. Emily Norgaard (6:01.51).



-Boys’ 15-17 400m freestyle – 3. Kelten Herr (6:03.96).



-Girls’ 18-and-over 400m freestyle – 1. Celine Traster (5:25.38).



-Girls’ 18-and-over 800m freestyle – 1. Emily Norgaard (12:11.76).



-Girls’ 6-and-under 25m backstroke – 3. Lexi Flett (30.58), 4. Georgia Haas (31.30), 6. Cealey Herr (33.06).



-Boys’ 6-and-under 25m backstroke – 8. Ericson Park (38.49).



-Girls’ 7-8 25m backstroke – 3. Pyper Martinson (23.75), 7. Brooklyn McIntyre (28.47).



-Boys’ 7-8 25m backstroke – 2. Parker Caron (30.81).



-Girls’ 9-10 25m backstroke – 6. Mun Mun Sharkawi (22.92).



-Boys’ 9-10 25m backstroke – 2. Brady Park (20.47), 5. Nevin Herr (21.86), 8 Nolen Perley (24.41).



-Girls’ 11-12 50m backstroke – 3. Hannah Haas (38.65).



-Boys’ 11-12 50m backstroke – 5. Jun Jun Sharkawi (55.62).



-Girls’ 13-14 50m backstroke – 1. Ella Deering (34.40), 6. Amira Sharkawi (30.43), 8. Amellia Vanderwell (45.08).



-Girls’ 15-17 50m backstroke – 1. Emily Norgaard (38.58).



-Boys’ 15-17 50m backstroke – 3. Corey Isaac (36.98), 4. Jacob Gibb (37.78).



-Girls’ 6-and-under 50m backstroke – 1. Lexi Flett (1:11.26).



-Girls’ 7-8 50m backstroke – 2. Pyper Martinson (49.86), 5. Ferrah Savill (59.26).



-Boys’ 7-8 50m backstroke – 8. Declan Haire (1:06.78).



-Girls’ 9-10 50m backstroke – 4. Keya Willier (49.91), 5. Mun Mun Sharkawi (50.52).



-Boys’ 9-10 50m backstroke – 3. Brady Park (44.02), 8. Nolen Perley (56.00).



-Girls’ 11-12 100m backstroke – 2. Hannah Haas (1:24.25), 7. Rheanna Bowdridge (2:37.20).



-Boys’ 11-12 100m backstroke – 2. Seth Flett (1:40.03), 3. Kamoule Sharkawi (1:50.21.).



-Girls’ 13-14 100m backstroke – 1. Ella Deering (1:15.29), 4. Amira Sharkawi (1:29.77).



-Boys’ 13-14 100m backstroke – 5. Connor Norgaard (1:56.84).



-Girls’ 15-17 100m backstroke – 2. Emily Norgaard (1:26.60).



-Boys’ 15-17 100m backstroke – 3. Jacob Gibb (1:26.70).



-Girls’ 7-8 25m breaststroke – 3. Brooklyn McIntyre (33.01), 4. Ferrah Savill (33.49), 5. Danica Haire (34.11).



-Girls’11-12 50m breaststroke – 4. Mischa Deering (45.47).



-Girls’ 13-14 50m breaststroke – 1. Ella Deering (41.08), 5. Abbie Cottingham (44.94).



-Boys’ 13-14 50m breaststroke – 3. Connor Norgaard (1:11.68).



-Girls’ 15-17 50m breaststroke – 2. Malakae Sharkawi (40.50).



-Boys’ 15-17 50m breaststroke – 2. Kelten Herr (39.21).



-Boys’ 18-and-over 50m breaststroke – 1. Abdullah Sharkawi (35.48).



-Girls’ 7-8 50m breaststroke – 2. Ferrah Savill (1;13.49), 5. Danica Haire (1:23.49).



-Boys’ 9-10 50m breaststroke – 4. Nevin Herr (1:04.97).



-Girls’ 13-14 100m breaststroke – 2. Ella Deering (1:34.33), 4. Amira Sharkawi (1:43.12), 6. Elle MacIntosh (1:44.38).



-Boys’ 13-14 100m breaststroke – 2. Connor Norgaard (2:41.35).



-Girls’ 15-17 100m breaststroke – 2. Malakae Sharkawi (1:30.18).



-Boys’ 15-17 100m breaststroke – 2. Ethan McLaren (1:26.96), 3. Kelten Herr (1:29.27), 4. Cole Isaac (1:32.49).



-Boys’ 18-and-over 100m breastroke – 1. Abdullah Sharkawi (1:20.97).



-Girls’ 9-10 25m butterfly – 6 Dylan Hicks (23.10).



-Girls’ 11-12 50m butterfly – 3. Mischa Deering (36.81).



-Boys’ 11-12 50m butterfly – 3. Diesel Willier (42.95), 5. Kamoule Sharkawi (54.80).



-Girls’ 13-14 50m butterfly – 2. Finn Marko (35.66), 5. Taylor Oliver-Guerin (37.02), 7. Amellia Vanderwell (41.44).



-Boys’ 15-17 50m butterfly – 1. Michael Smith (31.06), 2. Ethan McLaren (33.32).



-Boys’ 18-and-over 50m butterfly – 1. Abdullah Sharkawi (29.53), 2. Larkin Stokes (29.99).



-Boys’ 9-10 50m butterfly – 5. Brady Park (49.59).



-Girls’ 11-12 100m butterfly – 3. Mischa Deering (1:34.14).



-Girls’ 13-14 100m butterfly – 2. Taylor Oliver-Guerin (1:26.06), 3. Amellia Vanderwell (1:37.48).



-Boys’ 15-17 100m butterfly – 1. Michael Smith (1:11.03), 2. Cole Isaac (1:27.20).



-Girls’ 9-10 100m individual medley – 5. Mun Mun Sharkawi (1:56.52), 6. Dylan Hicks (2:00.31).



-Boys’ 9-10 100m individual medley – 4. Nevin Herr (1:57.28).



-Girls’ 11-12 100m individual medley – 5. Hannah Haas (1:32.51).



-Girls’ 13-14 100m individual medley – 6. Amellia Vanderwell (1:48.96).



-Girls’ 15-17 100m individual medley – 1. Malakae Sharkawi (1:20.78).



-Boys’ 100m individual medley – 1. Michael Smith (1:10.12), 2. Kelten Herr (1:22.56), 4. Jacob Gibb (1:23.80).



-Girls’ 11-12 200m individual medley – 3. Mischa Deering (3:12.32).



-Girls’ 13-14 200m individual medley – 1. Taylor Oliver-Guerin (2:59.51), 3. Amira Sharkawi (3:27.70).



-Boys’ 15-17 200m individual medley – 1. Michael Smith (2:34.33), 2. Ethan McLaren (2:49.25), 3. Corey Isaac (3:05.34).



-Boys’ 18-and-older 200m individual medley – 1. Abdullah Sharkawi (2:43.97).

Here are results from the relay events.

Boys’ 10-and-under 100m freestyle – first in time of 1:13.22; Nevin Herr, Kashton Davidson, Brady Park and Taylor Copeland.

Mixed 12-and-under 200m freestyle – first in time of 2:18.08; Hannah Haas, Seth Flett, Mischa Deering and Diesel Willier.

Mixed 10-and-under 100m freestyle – first in time of 1:44.99; Muhammad Sharkawi, Parker Caron, Jemma Hesse and Jayla Hesse.

Girls’ 17-and-under 200m freestyle – first in time of 2:15.18; Taylor Oliver-Guerin, Emily Norgaard, Malakae Sharkawi and Abbie Cottingham.

Boys’ 17-and-under 200m freestyle – first in time of 2:00.67; Michael Smith, Kelten Herr, Corey Isaac, Jacob Gibb.

Girls’ open 200m freestyle – first in time of 2:04.16; Brooke Greer, Ella Deering, Finn Marko and Celine Traster.

Boys’ open 200m freestyle – first in time of 1:52.59; Ethan McLaren, Cole Isaac, Larkin Stokes and Abdullah Sharkawi.

Mixed 10-and-under 100m medley – first in time of 1:30.49; Brady Park, Keya Willier, Kashton Davidson and Mun Mun Sharkawi.

Mixed 17-and-under 200m medley – first in time of 2:16.54; Ella Deering, Malakae Sharkawi, Michael Smith and Ethan McLaren.

Mixed open 200m medley – first in time of 2:54.26; Finn Marko, Abdullah Sharkawi, Larkin Stokes and Celine Traster.

Girls’ 8-and-under 100m freestyle – second in time of 1:34.59; Ferrah Savill, Hannah Copeland, Brooklyn McIntyre and Pyper Martinson.

Girls’ 14-and-under 200m freestyle – second in time of 2:32.72; Amellia Vanderwell, Dylan Hicks, Amira Sharkawi, Elle MacIntosh.

Girls’ 8-and-under 100m medley – second in time of 1:24.70; Ferrah Savill, Danica Haire, Pyper Martinson, Brooklyn McIntyre.

Girls’ 14-and-under 200m medley – second in time of 2:39.25; Amira Sharkawi, Abbie Cottingham, Taylor Oliver-Guerin and Elle MacIntosh.

Mixed 9-and-under 100m freestyle – third in time of 2:12.90; Lexi Flett, Ericson Park, Georgia Haas and Declan Haire.

Mixed 12-and-under 200m medley – third in time of 2:43.37; Hannah Haas, Mischa Deering, Diesel Willier and Seth Flett.

Boys’ 14-and-under 200m medley – third in time of 3:37.54; Jarett Hicks, Kamoule Sharkawi, Jun Jun Sharkawi and Connor Norgaard.

Mixed 17-and-under 200m medley – fourth in time of 2:29.46; Emily Norgaard, Kelten Herr, Jacob Gibb and Brooke Greer.

Girls’ 10-and-under 100m medley – fifth in time of 1:50.47; Jenna Hesse, Jayla Hesse, Dylan Hicks and Hannah Copeland.