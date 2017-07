High Prairie Dolphins’ Grande Prairie Swim Meet results

Following are the results of High Prairie Dolphins’ swimmers at the Grande Prairie Aquarians Swim Meet June 24:

Swimmer Event Time Fin

Lexi Flett Girl’s 6 & under 50-M back 1:27.51 7

Lexi Flett Girl’s 6 & under 25-M f-board 56.02 9

Lexi Flett Girl’s 6 & under 25-M back 41.09 9

Lexi Flett Girl’s 6 & under 25-M free 54.67 13

– – – – – – – – – – – – – – –

Georgia Haas Girl’s 6 & under 50-M free 1:43.66 7

Georgia Haas Girl’s 6 & under 25-M back 40.26 8

Georgia Haas Girl’s 6 & under 50-M back 1:38.93 8

Georgia Haas Girl’s 6 & under 25-M free 44.20 10

– – – – – – – – – – – – – – –

Ferrah Savill Girl’s 6 & under 50-M free 1:15.89 2

Ferrah Savill Girl’s 6 & under 25-M back 33.99 3

Ferrah Savill Girl’s 6 & under 50-M back 1:11.41 3

Ferrah Savill Girl’s 6 & under 25-M free 33.72 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Kalliope Wong Girl’s 6 & under 25-M f-board 50.64 8

Kalliope Wong Girl’s 6 & under 25-M free 59.62 14

– – – – – – – – – – – – – – –

Morgan Jones Girl’s 7-8 50-M free 49.51 1

Morgan Jones Girl’s 7-8 25-M back 24.84 1

Morgan Jones Girl’s 7-8 25-M free 23.07 5

– – – – – – – – – – – – – – –

Keya Willier Girl’s 7-8 25-M breast 31.87 1

Keya Willier Girl’s 7-8 25-M back 28.23 2

Keya Willier Girl’s 7-8 25-M free 22.40 2

Keya Willier Girl’s 7-8 50-M back 59.21 3

– – – – – – – – – – – – – – –

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 25-M fly 30.79 13

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 25-M back 28.04 15

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 50-M free 58.73 19

Rheanna Bowdridge Girl’s 9-10 50-M back 1:04.96 19

– – – – – – – – – – – – – – –

Hannah Haas Girl’s 9-10 25-M back 20.48 1

Hannah Haas Girl’s 9-10 100-M medley 1:41.78 2

Hannah Haas Girl’s 9-10 200-M free 3:13.00 3

Hannah Haas Girl’s 9-10 25-M fly 20.41 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Dylan Hicks Girl’s 9-10 25-M back 28.54 16

Dylan Hicks Girl’s 9-10 50-M back 1:06.87 22

Dylan Hicks Girl’s 9-10 50-M free 1:08.18 23

– – – – – – – – – – – – – – –

Emma McLaren Girl’s 9-10 100-M free 1:44.70 6

Emma McLaren Girl’s 9-10 50-M free 46.24 6

Emma McLaren Girl’s 9-10 50-M back 54.92 7

Emma McLaren Girl’s 9-10 25-M back 27.06 12

– – – – – – – – – – – – – – –

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 50-M fly 53.91 9

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 100-M free 1:44.46 10

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 50-M back 52.63 13

M.Calliou-Roach Girl’s 11-12 50-M free 45.76 14

– – – – – – – – – – – – – – –

Callista Gomes Girl’s 11-12 100-M breast 2:02.24 8

Callista Gomes Girl’s 11-12 100-M free 1:40.11 8

Callista Gomes Girl’s 11-12 50-M breast 54.85 13

Callista Gomes Girl’s 11-12 50-M free 47.43 16

– – – – – – – – – – – – – – –

Finn Marko Girl’s 11-12 50-M fly 38.10 1

Finn Marko Girl’s 11-12 50-M breast 46.85 2

Finn Marko Girl’s 11-12 50-M free 34.78 2

Finn Marko Girl’s 11-12 50-M back 40.34 3

– – – – – – – – – – – – – – –

Heidi Porisky Girl’s 11-12 200-M medley 3:32.45 3

Heidi Porisky Girl’s 11-12 50-M fly 43.22 3

Heidi Porisky Girl’s 11-12 50-M back 42.59 4

Heidi Porisky Girl’s 11-12 50-M breast 56.40 14

– – – – – – – – – – – – – – –

Danielle Beaver Girl’s 13-14 100-M back 1:37.94 2

Danielle Beaver Girl’s 13-14 200-M free 2:58.36 4

Danielle Beaver Girl’s 13-14 50-M back 44.95 4

Danielle Beaver Girl’s 13-14 50-M fly 40.18 5

– – – – – – – – – – – – – – –

Kaylee Ferguson Girl’s 13-14 100-M back 1:34.07 1

Kaylee Ferguson Girl’s 13-14 50-M back 45.95 5

Kaylee Ferguson Girl’s 13-14 100-M medley 1:46.68 7

Kaylee Ferguson Girl’s 13-14 50-M free 44.15 14

– – – – – – – – – – – – – – –

Brooke Greer Girl’s 14 & under 800-M free 12:10.89 1

Brooke Greer Girl’s 13-14 50-M free 32.42 1

Brooke Greer Girl’s 13-14 400-M free 5:36.28 1

Brooke Greer Girl’s 13-14 200-M free 2:39.24 2

– – – – – – – – – – – – – – –

Amira Sharkawi Girl’s 13-14 50-M breast 49.97 5

Amira Sharkawi Girl’s 13-14 50-M back 46.10 6

Amira Sharkawi Girl’s 13-14 50-M fly 51.55 7

Amira Sharkawi Girl’s 13-14 50-M free 40.74 10

– – – – – – – – – – – – – – –

Amellia Vanderwell Girl’s 13-14 100-M fly 1:38.39 3

Amellia Vanderwell Girl’s 13-14 100-M medley 1:36.82 3

Amellia Vanderwell Girl’s 13-14 50-M fly 40.10 4

Amellia Vanderwell Girl’s 13-14 50-M free 39.20 7

– – – – – – – – – – – – – – –

Julia Smith Girl’s 15-17 50-M free 37.13 1

Julia Smith Girl’s 15-17 100-M medley 1:38.82 1

Julia Smith Girl’s 15-17 50-M back 41.19 1

Julia Smith Girl’s 15-17 50-M fly 42.54 3

– – – – – – – – – – – – – – –

Ericson Park Boy’s 6 & under 25-M free 52.26 5

Ericson Park Boy’s 6 & under 25-M back 1:18.10 7

Ericson Park Boy’s 6 & under 25-M f-board 1:04.25 7

– – – – – – – – – – – – – – –

Jarett Hicks Boy’s 7-8 50-M back 1:22.27 8

Jarett Hicks Boy’s 7-8 25-M back 37.83 10

Jarett Hicks Boy’s 7-8 25-M free 43.04 13

– – – – – – – – – – – – – – –

Brady Park Boy’s 7-8 25-M fly 28.41 1

Brady Park Boy’s 7-8 25-M back 21.58 1

Brady Park Boy’s 7-8 50-M back 49.71 1

Brady Park Boy’s 7-8 50-M breast 1:09.87 3

– – – – – – – – – – – – – – –

Nolen Perley Boy’s 7-8 50-M free 1:04.53 6

Nolen Perley Boy’s 7-8 25-M free 29.69 6

– – – – – – – – – – – – – – –

Kruz Marko Boy’s 9-10 50-M back 50.87 7

Kruz Marko Boy’s 9-10 50-M free 46.76 8

Kruz Marko Boy’s 9-10 50-M breast 1:01.10 9

– – – – – – – – – – – – – – –

Kayle Rothwell Boy’s 9-10 50-M back 44.07 1

Kayle Rothwell Boy’s 9-10 50-M free 38.01 2

Kayle Rothwell Boy’s 9-10 50-M breast 54.00 4

Kayle Rothwell Boy’s 9-10 100-M medley 1:44.40 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Seth Flett Boy’s 11-12 100-M breast 2:28.91 4

Seth Flett Boy’s 11-12 100-M medley 1:56.31 6

Seth Flett Boy’s 11-12 200-M free 3:27.31 6

Seth Flett Boy’s 11-12 50-M breast 1:08.92 10

– – – – – – – – – – – – – – –

Diesel Willier Boy’s 11-12 100-M free 1:27.09 3

Diesel Willier Boy’s 11-12 200-M free 3:10.77 3

Diesel Willier Boy’s 11-12 50-M free 40.06 5

Diesel Willier Boy’s 11-12 50-M fly 48.92 7

– – – – – – – – – – – – – – –

Josh Cowens Boy’s 13-14 50-M back 1:00.84 4

Josh Cowens Boy’s 13-14 100-M free 1:54.84 7

Josh Cowens Boy’s 13-14 50-M free 51.82 11

– – – – – – – – – – – – – – –

Ethan McLaren Boy’s 13-14 100-M breast 1:32.30 1

Ethan McLaren Boy’s 13-14 50-M fly 34.42 1

Ethan McLaren Boy’s 13-14 50-M free 30.41 2

Ethan McLaren Boy’s 13-14 100-M free 1:07.69 2

– – – – – – – – – – – – – – –

Michael Smith Boy’s 13-14 100-M medley 1:13.23 1

Michael Smith Boy’s 13-14 200-M medley 2:40.32 1

Michael Smith Boy’s 13-14 100-M fly 1:21.62 1

Michael Smith Boy’s 13-14 100-M back 1:14.47 1

– – – – – – – – – – – – – – –

Jared Gomes Boy’s 15-17 200-M free 3:18.09 2

Jared Gomes Boy’s 15-17 100-M medley 1:33.70 2

Jared Gomes Boy’s 15-17 100-M breast 1:43.41 3

Jared Gomes Boy’s 15-17 400-M free 7:14.46 4

– – – – – – – – – – – – – – –

Adbullah Sharkawi Boy’s 15-17 50-M fly 30.48 1

Adbullah Sharkawi Boy’s 15-17 50-M back 34.71 2

Adbullah Sharkawi Boy’s 15-17 50-M free 28.83 2

High Prairie Dolphins’ Relay results

Following are the results of High Prairie Dolphins’ relay teams at the Grande Prairie Olympians Swim Meet June 24:

Team Event Time Fin

Girl’s 12 & under 200-M medley relay 4:01.71 4

[Rheanna Bowdridge, Miikwaan Calliou-Roach, Callista Gomes, Dylan Hicks]

– – – – – – – – – – – – – – –

Girl’s 8 & under 100-M freestyle relay 3:04.77 3

[Lexi Flett, Georgia Haas, Ferrah Savill, Kalliope Wong]

– – – – – – – – – – – – – – –

Girl’s 12 & under 200-M freestyle relay 3:45.03 3

[Rheanna Bowdridge, Miikwaan Calliou-Roach, Callista Gomes, Dylan Hicks]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 14 & under 200-M medley relay 2:27.36 1

[Brooke Greer, Finn Marko, Ethan McLaren, Michael Smith]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 17 & under 200-M medley relay 2:41.33 1

[Jared Gomes, Abdullah Sharkawi, Amira Sharkawi, Julia Smith]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 8 & under 100-M freestyle relay 1:43.26 1

[Morgan Jones, Brady Park, Nolen Perley, Keya Willier]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 10 & under 100-M freestyle relay 1:16.55 1

[Hannah Hass, Kruz Marko, Emma McLaren, Kayle Rothwell]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 8 & under 100-M medley relay 1:59.94 1

[Morgan Jones, Brady Park, Nolen Perley, Keya Willier]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 10 & under 100-M freestyle relay 1:33.14 2

[Hannah Hass, Kruz Marko, Emma McLaren, Kayle Rothwell]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 14 & under 200-M freestyle 2:10.73 1

[Brooke Greer, Finn Marko, Ethan McLaren, Michael Smith]

– – – – – – – – – – – – – – –

Mixed 17 & under 200-M freestyle relay 2:26.72 3

[Danielle Beaver, Jared Gomes, Abdullah Sharkawi, Amira Sharkawi]