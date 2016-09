2016 Golden Walleye Classic Team-by-Team Results

Captain, Partner Day 1 Day 2 Total

Total Total Wgt

1. Scott Dahlgren, Craig Hutton 15.30 12.70 28.00

2. Peter Caputo, James Lauman 13.55 13.90 27.45

3. Justin Meckler, Dylan Filewich 13.40 14.00 27.40

4. Craig Fisher, Brent Dooranball 13.75 13.30 27.05

5. Don Kapeluck, Ross Smith 14.20 12.45 26.65

6. Melvin Barr, Trevor Sparks 15.35 10.50 25.85

7. Scott Boutcher, Rob Stellack 12.65 12.95 25.60

8. Mark Holzwarth, Trevor Moar 14.20 11.20 25.40

9. Jeff Filewich, Eric Filewich 12.55 12.75 25.30

10. Merv Edel, Ron Rule 11.30 13.95 25.25

11. Marlin Hovrisko, Jeff Koch 12.75 12.50 25.25

12. Peter Griston, B.Mombourquette 11.85 12.90 24.75

13. Bradley Fletcher, Jesse Fletcher 12.35 12.30 24.65

14. Rodney Petrician, Lennard Dick 11.35 13.25 24.60

15. Jason Auld, Ben Steele 14.25 10.20 24.45

16. Wasyl Kobylanski, Troy Given 13.10 11.25 24.35

17. Corey Nault, Dennis Porisky 12.75 11.55 24.30

18. Chris Strong, Brandon Moffatt 11.30 12.95 24.25

19. Tim White, Nichole Fisher 12.55 11.45 24.00

20. Glen Diotte, Wayne Schlaht 13.65 10.25 23.90

21. Brandon Mehlsen, Fenton Burns 13.05 10.80 23.85

22. Jeff Roth, Matthew Roth 11.55 12.10 23.65

23. Ken Carpenter, Traici Crain 11.15 12.45 23.60

24. Billy Fleming, Dave Mackenzie 11.45 12.10 23.55

25. David Shmyr, Calvin Wendt 12.15 11.40 23.55

26. Kevin Schafer, Chris Kindraka 11.80 11.70 23.50

27. Steve Hannan, Sonny Fancey 11.35 12.15 23.50

28. Paul Brassard, Bernie Brassard 12.35 11.05 23.40

29. Brad Ballek, Mackenzie Ballek 10.40 13.00 23.40

30. Derek Hickey, Michael Carlisle 11.90 11.40 23.30

31. Lawrence See, Christoper See 12.25 10.95 23.20

32. Dale McGrath, Brandon McGrath 10.60 12.50 23.10

33. Jason Schaffrick, Lyle Schaffrick 11.30 11.75 23.05

34. Kevin Nivins, Toni Nivins 11.35 11.70 23.05

35. Dennis Knapp, Jay Davie 12.15 10.85 23.00

36. Brett Larkin, Bonnie Larkin 12.95 9.85 22.80

37. Dan Greschner, Rod Karpiak 12.35 10.10 22.45

38. Paul Walzack, Tina Dunnett 11.60 10.85 22.45

39. Terry Mills, Adam Robinson 13.10 9.30 22.40

40. Peter Loewen, Isack Thiessen 10.55 11.40 21.95

41. Murray Butler, Bob Hill 9.75 12.10 21.85

42. Corey Kapiak, Justin Ryan 10.90 10.80 21.70

43. Doug Vreeling, Travis Vreeling 11.35 10.30 21.65

44. Clinton Herbison, Alex Herbison 10.05 11.45 21.50

45. David Shmyr Jr., Dusty Baird 14.00 7.50 21.50

46. Terry Lewis, Darryl Ball 10.20 10.50 20.70

47. Harold Brown, Karen Brown 10.95 9.75 20.70

48. John Gursoy, Ryan Filewich 9.10 11.10 20.20

49. Gerry Benoit, Terrance Rupp 12.70 7.10 19.80

50. Joe MacDougall, Todd Vekved 10.85 8.85 19.70

51. Jeremy Manning, Brian Dobson 8.60 10.60 19.20

52. Xavier Perez, Chris Perez 8.95 9.75 18.70

53. Doug Nicholson, Cindy Bouchard 12.95 5.45 18.40

54. Jim Wagg, John Bissennette 10.80 7.15 17.95

55. W.Erasmus, J.Erasmus—Perley 12.80 5.10 17.90

56. Roger Boyd, Darrell Boyd 10.35 6.65 17.00

57. Dan Dolinski, Tom Gaudet 13.80 2.25 16.05

58. Barry Madden, Laine Wasylciw 10.60 5.45 16.05

59. Willy Walisser, Neil Frank 7.35 8.70 16.05

60. Ron Fibke, Mark Filewich 7.60 8.05 15.65

61. Heinrich Lozano, Alberto Lozano 6.45 9.10 15.55

62. Jerry Kruger, Jarrod Martin 2.05 13.35 15.40

63. Bill Gourlay, Adam Marshall 2.55 11.90 14.45

64. Glenn Mehlsen, Brent Mehlsen 2.70 11.65 14.35

65. Renald Lessard, J.P. Lessard 8.60 5.30 13.90

66. Patrick Cote, Larry Heinz 2.75 10.80 13.55

67. John Nicholson, Etta Nicholson 4.45 8.85 13.30

68. Peter Pandachuck, D.Pandachuck 7.90 5.15 13.05

69. Chad Brownlie, Jeff Gaberel 5.75 5.85 11.60

70. Ralph Nicholson, S.MacLellan 8.95 2.65 11.60

71. Jason Kofluk, Russell Kofluk 10.50 0.00 10.50

72. Martin Langille, Lisa Lnagille 8.05 0.00 8.05

73. Tony Filewich, Lee Filewich 6.20 0.00 6.20

74. Clayton Kruger, Mazin Sharkawi 0.00 5.35 5.35